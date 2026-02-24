Racing Force Group annuncia l’accordo pluriennale Fox Sports, detentrice dei diritti televisivi della Ntt Indycar Series, per l’utilizzo della tecnologia Driver’s Eye™. Dopo l’introduzione nel 2025 in eventi selezionati, avvenuta con successo, a partire dalla stagione 2026 il sistema sarà integrato nella copertura televisiva di tutti gli eventi del principale campionato per monoposto negli Stati Uniti.

Alex Haristos, chief operating officer di Racing Force Group commenta: “Siamo estremamente contenti di proseguire la nostra collaborazione con Fox Sports per integrare il Driver’s Eye™ nella copertura televisiva della Ntt Indycar Series. Dopo l’entusiasmo generato negli eventi selezionati della stagione 2025, tra i quali la 500 Miglia di Indianapolis, è fantastico allargare la presenza del Driver’s Eye™ ad ogni appuntamento del calendario 2026. L’obiettivo è di rendere l’esperienza degli appassionati ancora più coinvolgente e immersiva, grazie alla nostra tecnologia all’avanguardia”.

Il Driver’s Eye™, sviluppato e brevettatto da Zeronoise, la divisione elettronica di Racing Force Group, è la microcamera più compatta al mondo progettata per il live broadcasting. In Indycar è stato introdotto per la prima volta al Grand Prix di Long Beach 2025: montato nel casco di Kyle Kirkwood, ha offerto in diretta la visuale del vincitore all’interno dell’abitacolo. Il Driver’s Eye è stato impiegato anche in occasione della 500 Miglia di Indianapolis, dimostrando ulteriormente le proprie capacità.

Il sistema, omologato Fia, è installato all’interno dei caschi da competizione per regalare agli spettatori tv un’esperienza totalmente immersiva dall’esatto punto di vista del pilota durante la gara. La microcamera misura 9×9 millimetri e pesa soltanto 1,43 grammi.

La stagione 2026 della Ntt Indycar Series partirà domenica 1° marzo con il Firestone Grand Prix of St. Petersburg, e si articolerà su un totale di 18 gare, compresa l’edizione numero 110 della 500 Miglia di Indianapolis, in programma il 24 maggio.