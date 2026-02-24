Alla biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati oltre 12.000 accessi all’anno

Con una media di circa 50 accessi e richieste al giorno si conferma punto di riferimento per il Foro e la città

Con una media di circa 50 accessi e richieste di servizi al giorno, la biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a Palazzo di Giustizia registra oltre 12.000 accessi all’anno, confermandosi un presidio fondamentale per l’attività professionale degli avvocati e per la diffusione della cultura giuridica sul territorio.

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con accesso al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì, e offre i propri servizi ad avvocati, praticanti, studenti universitari e laureandi, magistrati e giudici onorari, oltre che alle biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale e alle università in regime di reciprocità.

Il dato degli accessi quotidiani, che comprende sia la presenza fisica sia le richieste di servizi online, restituisce l’immagine di una struttura altamente utilizzata e costantemente attiva, in grado di rispondere alle esigenze di aggiornamento, studio e ricerca di un’utenza ampia e qualificata.

Il patrimonio bibliografico e documentale della biblioteca comprende codici commentati e non, riviste giuridiche cartacee e online, monografie e le principali banche dati giuridiche nazionali, tra cui DeJure Top Major, One Legale, Top24 Diritto – Il Sole 24 Ore e Memento Più, oltre a numerosi portali specialistici. Particolarmente apprezzata è la rassegna quotidiana delle novità giurisprudenziali e normative, selezionata e curata dalla bibliotecaria.

Gli spazi sono dotati di dieci postazioni informatiche, stampanti, scanner e fotocopiatrice, 35 posti a sedere e un’area dedicata alla lettura e alla consultazione informale. Dal 2020 ad oggi sono stati acquistati circa 1.100 volumi; il catalogo complessivo, che conta circa 5.000 monografie, è consultabile online tramite SBN, sistema nel quale la Biblioteca è integrata grazie alla convenzione con Regione Liguria. È attivo inoltre il servizio di prestito interbibliotecario e document delivery con biblioteche e università italiane.

Accanto all’attività di studio, la Biblioteca svolge un’importante funzione culturale e divulgativa. Nel corso del 2025 sono stati organizzati 25 eventi aperti al pubblico, tra presentazioni di libri, rassegne tematiche e incontri del Club di lettura “Non solo codici”, nell’ambito delle iniziative del Centro Cultura dell’Ordine.