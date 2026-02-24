Gnv Pegasus entra nella flotta Gnv

Gnv prosegue nel proprio percorso di crescita e annuncia l’ingresso in flotta di Gnv Pegasus, nuova unità che porta a 29 il numero complessivo di navi della compagnia.

Gnv Pegasus entrerà in servizio a partire dal prossimo aprile e rappresenterà un ulteriore tassello nella strategia di rafforzamento della presenza di Gnv nel Mediterraneo, con un incremento della capacità operativa a supporto della domanda sulle rotte servite.

Costruita nel 2001 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby, Gnv Pegasus presenta caratteristiche tecniche in linea con gli standard operativi della compagnia: una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate, per una velocità massima di 23,5 nodi. L’unità è gemella di Gnv Altair, entrata in flotta lo scorso 15 gennaio, e si inserisce nella strategia di progressivo ampliamento e rinnovo della flotta.

Progettata per traffici misti passeggeri e merci, la nave dispone di 319 cabine e può accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico. Gli ambienti di bordo sono pensati per garantire comfort e qualità dell’esperienza di viaggio anche sulle tratte di media e lunga percorrenza. Tra i servizi disponibili figurano: aree ristorazione e self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo, cinema, spazi ricreativi e aree dedicate alle famiglie e ai bambini, in linea con gli standard di ospitalità della compagnia.

Prima dell’ingresso in servizio, Gnv Pegasus sarà oggetto di interventi di refitting mirati ad allineare l’unità agli standard qualitativi e operativi Gnv, con particolare attenzione all’ottimizzazione dell’efficienza complessiva, al miglioramento degli spazi per i passeggeri e all’aggiornamento dei servizi di bordo.