Ianua Università di Genova, c’è tempo fino al 3 marzo per iscriversi al corso in divulgazione culturale d:cult

C’è ancora tempo fino a martedì 3 marzo per iscriversi al Corso di Formazione in Divulgazione Scientifica del Patrimonio Culturale d:cult, promosso da Ianua, la Scuola Superiore dell’Università di Genova per l’anno accademico 2025/2026.

Giunto alla sua terza edizione, d:cult si conferma come un percorso unico nel panorama nazionale, dedicato alla formazione di professionisti della divulgazione culturale, capaci di operare all’incrocio tra ricerca, didattica, comunicazione e progettazione culturale.

La nuova edizione, sotto la direzione del prof. Leo Lecci, si distingue per un rafforzato orientamento all’arte contemporanea, ai linguaggi creativi e alle pratiche artistiche attuali, con particolare attenzione all’interdisciplinarietà, all’approccio laboratoriale e progettuale e alle modalità con cui il patrimonio culturale, materiale e immateriale, può essere raccontato, reinterpretato e condiviso attraverso strumenti innovativi, digitali e partecipativi. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro culturale.

Il piano didattico prevede 250 ore di didattica, articolate in lezioni frontali, workshop, sopralluoghi ed esperienza in azienda, e la realizzazione di un project work finale. Le attività si svolgeranno indicativamente tra aprile e luglio 2026, con un impegno medio per le lezioni di circa 20 ore settimanali, da martedì a sabato, con una fascia oraria pomeridiana e serale, per agevolare i lavoratori.

Con la partecipazione di docenti e professionisti di alto profilo, il programma didattico affronta temi che spaziano dalla divulgazione dell’arte e dell’archeologia, all’arte contemporanea e ai musei digital-first, dall’accessibilità e public engagement alla narrazione del patrimonio immateriale, fino all’uso delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella mediazione culturale. Ampio spazio è riservato alle pratiche artistiche e performative, allo storytelling, alla voce, al corpo e alla scrittura come strumenti di racconto della ricerca e del patrimonio. Sono previste inoltre uscite didattiche e bootcamp di più giorni in destinazioni come Venezia e la Valle d’Aosta.

D:cult è rivolto a giovani laureati under 35, provenienti da tutta Italia. I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum e colloquio conoscitivo.

La quota di iscrizione è pari a 3.000 euro, interamente rimborsabile al termine del corso. Per i residenti in Liguria si potrà prevedere la possibilità di richiedere i voucher regionali “Specializzarsi per competere 2026”, in via di attivazione per la prossima primavera. Per candidati provenienti da fuori regione sono inoltre previste borse di studio e rimborsi, messi a disposizione dai partner del progetto.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per martedì 3 marzo 2026, entro le ore 12.00. Il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ianua.unige.it.

Venerdì 27 febbraio dalle 11 alle 12 è inoltre previsto un incontro online per approfondire i contenuti e le modalità di partecipazione a d:cult. Gli interessati potranno accedere all’incontro registrandosi a questo link.