Crociere & città portuali, l’Adsp del Mar Ligure Orientale a Taranto nel gruppo di lavoro

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato in questi giorni a Taranto ai lavori del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”, creato dalle Associazioni MedCruise – The Association of Mediterranean Cruise Ports e Aivp – Association Internationale Villes et Ports, di cui l’Ente è socio da anni. Le attività hanno coinvolto circa 30 persone da 5 paesi (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), tutti professionisti del mondo portuale.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Adsp del Mar Ionio, e si tratta del primo incontro in presenza del gruppo di lavoro, nato nel 2021, che mira a migliorare l’impatto positivo delle attività crocieristiche, promuovendo al contempo una maggiore integrazione con le comunità locali e gli ambienti urbani.

Per promuovere buone pratiche e sinergie tra porti crocieristici e città. Presenti in questi giorni il presidente dell’AdspMI, Giovanni Gugliotti, la presidente di MedCruise, Theodora Riga, il segretario generale di Aivp, Francesca Morucci, oltre a operatori e altri rappresentanti istituzionali.

L’evento è stato dedicato allo scambio di best practice in ambito di sostenibilità, governance e mobilità, con un focus particolare su community engagement e flow mobility.

Il presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano, dichiara: «La nostra adesione ad Aivp e MedCruise testimonia il valore strategico che attribuiamo al rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico. Grazie ai progetti attualmente in fase di realizzazione, questo comparto è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Riteniamo fondamentale che tale sviluppo sia accompagnato da una gestione improntata alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Per questo motivo siamo costantemente impegnati nell’individuare le soluzioni più efficaci affinché l’integrazione tra attività portuali e contesto urbano avvenga in modo equilibrato e armonioso, generando valore per l’intero territorio».