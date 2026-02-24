Circle annuncia la sottoscrizione di quattro nuovi contratti con primari operatori italiani attivi nel trasporto logistico ferroviario e multimodale, per un valore complessivo di oltre 150.000 euro, finalizzati alla realizzazione di progetti strutturati di upgrade e migrazione dei processi evolutivi doganali legati a Milos eCustoms.

Le iniziative si inseriscono in un contesto di forte evoluzione normativa e tecnologica che sta interessando il settore doganale e logistico, in particolare alla luce delle recenti novità legate al sistema Milos® eCustoms e ai nuovi moduli Aida 2.0. Il progetto prevede inoltre l’introduzione di identificativi IoT per il tracciamento della merce tra magazzini di temporanea custodia, garantendo una maggiore continuità operativa e un’evoluzione dei traffici ferroviari in essere.

In particolare, Circle accompagnerà ciascun operatore nella migrazione dei flussi informatici verso la nuova architettura Aida, intervenendo sull’adattamento dei flussi documentali e operativi relativi agli arrivi e alle partenze treno, alla gestione dell’ingresso in yard, al trasferimento delle missioni ferroviarie e all’aggiornamento dei messaggi di processo e del front-end applicativo. Tale reingegnerizzazione consentirà anche di risolvere problematiche legate a rettifiche e annullamenti di partite e di supportare una gestione più efficiente e interoperabile lungo l’intera catena del trasporto multimodale.

I quattro contratti fanno parte del percorso di adeguamento ad Aida 2.0 già intrapreso dal Gruppo per altri ambiti applicativi e rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento delle soluzioni digitali di Circle dedicate alla logistica ferroviaria e doganale. La durata delle attività è di circa 6 mesi.

Alcune delle commesse si inseriscono anche nell’ambito delle iniziative promosse dal bando LogIN Business del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conferma il posizionamento strategico di Circle Group nei progetti cofinanziati e legati al Pnrr, a supporto della digitalizzazione, dell’interoperabilità e della sostenibilità dei processi logistici e multimodali.

«Il processo di modernizzazione dei sistemi doganali e logistici sta entrando in una fase decisiva, con impatti significativi sull’intero comparto ferroviario e intermodale – ha commentato Luca Abatello, ceo di Circle Group -Attraverso questi nuovi progetti di upgrade e migrazione, affianchiamo operatori di primo piano nell’adozione della nuova architettura Aida 2.0, contribuendo a garantire continuità operativa, maggiore tracciabilità e una gestione sempre più integrata dei flussi multimodali. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di crescita delineato dal nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth”, orientato a sostenere la digitalizzazione e la sostenibilità della logistica nazionale in chiave europea».