Il casello di Ceparana riapre la sera del 27 febbraio e diventerà definitivo

Si è svolto questa mattina un sopralluogo sul casello di Ceparana del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, insieme al presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, ai sindaci del territorio e ai rappresentanti del concessionario autostradale Concessioni del Tirreno.

Dalle ore 22 del 27 febbraio il casello riaprirà e diventerà definitivo con la possibilità di transito sulle rampe con tutti i sistemi di pagamento, superando l’obbligo del telepedaggio. I lavori di completamento della pensilina andranno avanti nelle settimane successive esclusivamente di notte.

Entro marzo inoltre sarà completato il primo lotto del ponte sul Magra, con il secondo lotto già finanziato per oltre 34,6 milioni dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire la realizzazione degli interventi di collegamento con la nuova viabilità locale.

È prevista entro fine aprile la conclusione dell’intervento sull’interconnessione A12-A15, che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro per garantire un miglioramento significativo della viabilità per tutto lo spezzino.

«La Liguria cresce se crescono le sue infrastrutture − dichiara il presidente Bucci − e noi stiamo andando esattamente in questa direzione. Questo casello, nato in emergenza dopo il crollo del ponte di Albiano Magra, nel tempo si è trasformato in un’infrastruttura strategica per la mobilità e per lo sviluppo economico del territorio e noi abbiamo lavorato fin da subito affinché diventasse permanente. Oggi consegniamo ai cittadini e alle imprese un’infrastruttura pienamente funzionale, più accessibile e capace di rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana. Questo traguardo dimostra che, anche nei momenti più difficili, la collaborazione tra istituzioni può produrre risultati concreti e duraturi».

«L’apertura del casello definitivo rappresenta un passaggio epocale dal punto di vista infrastrutturale per tutta la piana, un intervento atteso da tempo – aggiunge Giampedrone – siamo partiti dall’emergenza e, grazie al lavoro condiviso con il governo, la Provincia e le amministrazioni locali, oggi possiamo registrare un risultato concreto. Questo intervento, insieme alla bretella sul Magra e agli ulteriori 34 milioni di euro destinati al territorio per il suo secondo lotto, consentirà di affrontare le prossime fasi di sviluppo infrastrutturale, migliorare la viabilità secondaria e sostenere un flusso di traffico più adeguato alle esigenze attuali, accompagnando anche la crescita del territorio e l’aumento del carico insediativo».

«Nelle prossime settimane apriremo il nuovo ponte sul Magra, realizzato dalla Provincia con fondi del Mit ed il supporto della Regione Liguria − spiega Peracchini − si tratta di un’infrastruttura fondamentale che abbiamo voluto per modernizzare la rete stradale provinciale e renderla in grado di dare i servizi che ci chiedono i territori. Opera che si integra nel più ampio ragionamento sulla viabilità di tutta questa parte della provincia. Oggi la Provincia della Spezia, in coordinamento con Regione Liguria e Mit, grazie ad una convenzione con Concessioni del Tirreno spa, è il soggetto attuatore anche per la realizzazione delle due tratte stradali che collegheranno questa nuova infrastruttura alla rete viaria presente nella piana di Ceparana ed a Santo Stefano Magra. Lo faremo in sinergia con il territorio perché l’apertura di questo collegamento stradale garantirà sia di creare un percorso diretto tra aree produttive, sviluppando nuova economia, sia di sgravare dal traffico pesante almeno tre comuni e tutti i centri abitati della zona».