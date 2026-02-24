Brugnato 5Terre Outlet Village: dal 27 febbraio all’1 marzo tornano gli Street Sales

Brugnato 5Terre Outlet Village è pronto ad accogliere nuovamente gli amanti dello shopping con gli Street Sales, in programma da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026.

Per quattro giornate, i visitatori del Centro potranno approfittare di sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli dei brand aderenti all’iniziativa. La lista dei prodotti in promozione e i negozi che partecipano agli Street Sales sono consultabili nella sezione dedicata del sito.

Per le vie dell’Outlet Village e all’esterno delle boutique, i capi in promozione saranno esposti in un’atmosfera vivace e coinvolgente, trasformando Brugnato 5Terre Outlet Village in una vera e propria vetrina a cielo aperto.

Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village nella giornata di domenica 1° marzo saranno disponibili al costo di 5 euro navette in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare l’area dedicata sul sito.

Brugnato 5Terre Outlet Village è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e ospita oltre 80 boutique dei migliori brand di moda, sportswear, accessori, calzature e casa, con riduzioni dal 30% al 70% tutto l’anno.