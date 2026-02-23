L’aula Magna del Palazzo dell’Università (via Balbi 5) ospita un incontro dedicato all’intelligenza artificiale che mette in dialogo il mondo accademico e quello imprenditoriale per riflettere sulle opportunità, le sfide e le implicazioni economiche, sociali e culturali dell’IA.

A discuterne – 2 marzo 2026 alle ore 10 – saranno Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova, moderati dal giornalista Matteo Cantile.

L’iniziativa, promossa in collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Università di Genova, si propone come un momento di approfondimento e dialogo aperto tra istituzioni, imprese e comunità universitaria, con l’obiettivo di comprendere come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo scenari economici, professionali e formativi. Un’occasione per informarsi, confrontarsi e partecipare attivamente al dibattito su una tecnologia che sta già cambiando il presente e il futuro.

Carrer Hub Intesa Sanpaolo

Al termine dell’incontro, spazio all’orientamento e al recruiting con il Career Hub Intesa Sanpaolo, che affianca al confronto sull’intelligenza artificiale un momento concreto di dialogo con il mondo del lavoro.

L’iniziativa si rivolge sia a chi è ancora impegnato nel percorso di studi sia a chi ha già conseguito la laurea, offrendo la possibilità di:

conoscere da vicino le Career Opportunities con gli HR di Intesa Sanpaolo, per esplorare percorsi di carriera, opportunità di inserimento e strumenti utili per orientarsi nel mondo del lavoro;

partecipare al CV Lab, una sessione dedicata alla revisione del CV e a come valorizzare competenze, esperienze e soft skills per candidarsi efficacemente;

approfondire il Consulting Path, il progetto di inserimento nel ruolo di Global Advisor, con competenze richieste, evoluzione della professione e opportunità di carriera.

Per partecipare al Career Hub con i referenti HR di Intesa Sanpaolo è necessaria la registrazione a questo link.