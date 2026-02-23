L’associazione dei tributaristi Lapet della Provincia di Imperia piange la scomparsa della sua presidente, la dott.ssa Carla Delfino, venuta a mancare il 21 febbraio 2026.

“Professionista stimata e punto di riferimento per i colleghi tributaristi, ha guidato l’Associazione provinciale con dedizione, competenza e profondo senso di responsabilità. Sempre disponibile all’ascolto e al confronto, ha saputo coniugare rigore professionale e grande umanità, diventando per molti non solo una presidente, ma un sostegno costante”, la ricorda con una nota il direttivo provinciale.

“Nel corso del suo percorso ha ricoperto anche il ruolo di revisore dei conti della Lapet Nazionale, incarico svolto con serietà, equilibrio e alto profilo istituzionale. La sua presenza attenta, la sua correttezza e la sua disponibilità resteranno un esempio per tutta la comunità associativa. Alla famiglia e ai suoi cari – conclude la nota Lapet – giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio riconoscente di tutti i colleghi”.

I funerali si terranno domani, martedì 24 febbraio alle 10:30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, Imperia Oneglia.