Redelfi, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova, impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica la propria partecipazione in qualità di sponsor a “Stelle nello Sport”, progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, supportando tutte le iniziative sportive previste nel corso del 2026.

Dopo aver iniziato la collaborazione con il progetto nel 2025, la Società quest’anno ha deciso di estendere il proprio supporto a tutte le iniziative previste, consolidando il proprio ruolo attivo sul territorio e la capacità di generare valore sociale, culturale ed educativo.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori fondamentali legati alla cultura, all’inclusione, alla solidarietà e all’attenzione ai giovani, pilastri del percorso Esg di Redelfi e valori che da oltre 25 anni guidano l’attività di Stelle nello Sport.