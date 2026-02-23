Laghezza spa chiude il 2025 con risultati in forte crescita: il fatturato supera i 63 milioni di euro (+18%) e l’ebitda si attesta oltre i 5 milioni. Tutte le divisioni registrano performance a doppia cifra, con Dogana e Logistica in aumento del 16% e i Trasporti del 22%.

Il settore doganale ha beneficiato di importanti investimenti in capitale umano e digitalizzazione, leve strategiche che hanno consentito di ampliare il portafoglio clienti e rafforzare la fidelizzazione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni tailor made sempre più mirate alle esigenze specifiche della clientela.

Parallelamente è cresciuto il presidio territoriale, con l’espansione delle attività nell’area milanese, sempre più strategica per lo sviluppo del Gruppo e la prossima apertura di una nuova filiale a Torino.

L’apertura del nuovo magazzino di Pozzolo Formigaro e l’immediato riscontro ricevuto dalla clientela ha rappresentato un passaggio chiave, che ha proiettato nel 2025 la divisione Logistica su scala nazionale. Contestualmente Laghezza ha consolidato la propria leadership nell’area retroportuale di La Spezia, con l’acquisizione e la riqualificazione di un altro sito, portando ad oltre 100.000 mq le aree logistiche di cui 30.000 mq di magazzini doganali coperti.

La Divisione trasporti registra la crescita più marcata (+22%), sostenuta da un significativo piano di investimenti in nuovi mezzi di proprietà, che hanno superato le cento unità e dalla digitalizzazione dei processi. Un rafforzamento strutturale che consente maggiore efficienza operativa e controllo diretto della filiera.

Obiettivi 2026: integrazione e sviluppo

Per il 2026 l’obiettivo è confermare il trend di crescita a doppia cifra, puntando su un’integrazione sempre più efficace dei servizi offerti e sulla valorizzazione delle opportunità legate alla Zona Logistica Semplificata.

Proseguiranno gli investimenti nella flotta di proprietà – con ulteriori 20 nuovi mezzi previsti nel corso dell’anno 2026 – e il percorso di messa a regime e digitalizzazione dei magazzini logistici. Nel settore doganale, il focus sarà rafforzare la consulenza e servizi a valore aggiunto, in una logica di partnership sempre più stretta con il Cliente.