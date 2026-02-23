I Gruppi Finsea e Martras, attraverso la joint venture Finmar, annunciano la sottoscrizione di un accordo per la rappresentanza in Italia di United Global Ro-Ro (Ugr), compagnia di navigazione specializzata nel trasporto roll-on/roll-off di veicoli finiti, carichi rotabili, carichi oceanici, carichi statici e project cargo su rimorchi mafi.

Con questo accordo, Finmar diventa il punto di riferimento per il mercato italiano, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare i servizi Ugr a supporto degli operatori industriali, del settore automotive e del project cargo, contribuendo al rafforzamento del ruolo dell’Italia come hub strategico nel bacino del Mediterraneo.

Dall’Italia, Ugr offrirà servizi deep sea con frequenza mensile, con scali nei porti di Marsiglia, Barcellona e Genova e collegamenti verso il Medio Oriente, inizialmente Jeddah e Jebel Ali. Da Jebel Ali saranno inoltre attivi servizi feeder verso tutti i Paesi del Golfo, nonché verso l’Africa Orientale e il subcontinente indiano.

È inoltre previsto un servizio intra-mediterraneo con frequenza quindicinale sulla medesima rotazione, con scali a Marsiglia, Barcellona e Genova e collegamenti regolari verso le destinazioni del Nord Africa, tra cui Alessandria d’Egitto e Misurata.

«La nomina di Finmar come nostro rappresentante in Italia è un passaggio chiave nella strategia di crescita di Ugr focalizzata sul Mediterraneo – ha dichiarato Tolga Emrah Gezgin, ceo di United Global Ro-Ro – L’Italia occupa una posizione strategica all’interno della nostra rete di servizi, grazie a una solida base manifatturiera e a rilevanti volumi di traffico nei segmenti dei veicoli finiti e del project cargo. Rafforzando ulteriormente la nostra struttura di servizi, che collega regolarmente i porti del Mediterraneo con il Medio Oriente, il Golfo e l’Africa Orientale, e grazie all’esperienza locale e alla conoscenza del mercato di Finmar, puntiamo a consolidare la nostra presenza in Italia, offrendo ai clienti stabilità operativa, affidabilità dei servizi e standard qualitativi elevati».

Il referente commerciale per entrambi i servizi sarà Paolo Iannelli, in qualità di Line Manager.

«Per Finmar, questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento di un modello di collaborazione basato su competenze complementari e obiettivi condivisi – ha commentato Massimo Marzani, presidente di Finmar – Il nostro ruolo è creare connessioni efficaci tra armatori e mercato, valorizzando la conoscenza del contesto locale, le relazioni consolidate e le capacità di sviluppo. L’avvio della collaborazione con Ugr conferma la vocazione di Finmar a operare come piattaforma commerciale solida e affidabile per servizi Ro-Ro ad alto valore aggiunto».

United Global Ro-Ro – Ugr

È una joint venture internazionale tra Noatum Maritime, parte di AD Ports Group, ed Erkport. La sede operativa è a Izmir, in Turchia, con uffici ad Abu Dhabi, Dubai, Shanghai, nei Paesi Bassi e in Italia, a supporto di una presenza internazionale dedicata a soluzioni marittime avanzate e affidabili per la logistica dei veicoli finiti e dei carichi high & heavy.

Ugr opera una flotta in grado di rispondere alle esigenze del mercato automotive e del trasporto di carichi pesanti. Tra le unità impiegate figurano Ugr Istanbul, Erk Izmir, Saffet Bey, Al Jubail, Ramhan, Ugr Zakher e Ugr Al Samha. Nel corso dell’anno è inoltre prevista l’introduzione progressiva di nuove navi Pctc di dimensioni analoghe. Queste unità di nuova generazione, alimentate a Lng, consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ e NOx, in linea con gli standard ambientali Tier III.