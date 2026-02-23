Allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso è stato varato il pattugliatore offshore di nuova generazione (Opv – Offshore Patrol Vessel) “Ugolino Vivaldi“, primo di quattro unità che Fincantieri sta costruendo per la marina militare. Le navi rientrano nel programma affidato a Orizzonte Sistemi Navali, joint venture tra Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), dalla direzione degli armamenti navali, parte della direzione nazionale degli armamenti. La consegna dell’unità è prevista per il 2027.

Nella nota di Fincantieri si legge: “Con una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di circa 2.400 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 93 membri dell’equipaggio, il “Vivaldi” si distingue per la concentrazione di soluzioni tecnologiche, nonché per standard di eccellenza in termini di automazione e manovrabilità, che lo rendono adatto a operare in un ampio ventaglio di scenari tattici e condizioni atmosferiche. Tra le innovazioni di spicco, il cockpit navale integrato, sviluppato per le unità combattenti multi-missione – Multi Purpose Combat Ships (già PPA) della Marina Militare, frutto della collaborazione tra Fincantieri NexTech e Leonardo, che rappresenta un salto generazionale. Questa postazione permette il controllo delle macchine, dei timoni e degli impianti di piattaforma, oltre che di alcune funzioni del sistema di combattimento da parte di soli due operatori, il pilota e il copilota, ottimizzando efficienza e sicurezza”.

Il programma Opv risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di presenza e sorveglianza, vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della zona economica esclusiva, oltre ad attività di tutela dalle minacce derivate dall’inquinamento marino, quali lo sversamento di liquidi tossici. Per Fincantieri, il programma Opv segna un importante traguardo, andando a rafforzare la sua posizione come leader globale nella Difesa navale attraverso la famiglia di prodotti FCX, di cui i nuovi pattugliatori fanno parte. Questo progetto conferma inoltre il ruolo di Fincantieri quale partner strategico della Marina Militare.