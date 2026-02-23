L’azienda genovese PH Facility ha quasi azzerato il divario nell’utilizzo dei congedi parentali tra donne e uomini in tre anni.

Merito dell’adesione alla piattaforma ideata dalla Luna del Grano, società benefit, una startup genovese che promuove progetti mirati di genitorialità in azienda supportando la parità di genere.

Dal 2022 PH Facility ha monitorato con attenzione l’utilizzo dei congedi e dei permessi familiari, distinguendo per genere e tipologia di cura.

I numeri raccontano un cambiamento netto: dal 25% di ore di congedo utilizzate dagli uomini nel 2022 si è passati al 40% nel 2023, con un sorpasso maschile nel 2024 (oltre il 52%), fino a un equilibrio quasi paritario nel 2025, con 53% alle donne e 47% agli uomini. Un cambiamento che non è avvenuto per caso, si legge nella nota della Luna del Grano.

Accanto al monitoraggio, sono stati attivati momenti di confronto interno, azioni di sensibilizzazione rivolte ai padri e un lavoro consapevole sul linguaggio e sulla cultura aziendale, per rendere l’accesso ai congedi una scelta legittima e sostenuta da tutta l’organizzazione.

Come sottolinea Nadia Marazzita, responsabile dell’ufficio amministrazione del personale di PH Facility: «Se la genitorialità resta un tema prevalentemente femminile, anche le politiche di parità rischiano di produrre effetti limitati. Per noi lavorare sulla genitorialità maschile è diventata una leva strategica: senza il coinvolgimento attivo dei padri non può esserci un vero riequilibrio».