Dal 2 marzo al 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea La Spezia – Pisa, tra La Spezia Migliarina e Bivio Arcola.

I cantieri interesseranno in questa fase circa 18 chilometri di binario.

I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.

Durante i lavori per il rinnovo dei binari nella tratta interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità che comporterà una riprogrammazione dei tempi di viaggio con modifiche di orario per i treni regionali in transito sulla linea La Spezia-Pisa, La Spezia-Parma e per i collegamenti Intercity e Frecce sulla linea Genova-Pisa-Roma.

Le modifiche dal 2 marzo al 30 aprile

I treni del Regionale di Trenitalia sulla linea La Spezia-Pisa e La Spezia-Parma modificheranno gli orari, con anticipi in partenza o posticipi in arrivo e in alcuni casi limitazioni di percorrenza.

I Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, subiscono modifiche di percorso e di orario, con anticipi delle partenze, e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 30 minuti.

Gli Intercity in servizio sulla Genova – Roma (via Pisa – Grosseto e via Pisa – Firenze) subiscono modifiche di orario anche con anticipi e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 20 minuti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.