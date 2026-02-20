L’Università di Genova, in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l’Impiego della Spezia, organizza il Salone dell’Orientamento ed il Career Day presso il Campus Universitario dell’Università di Genova alla Spezia.

«Al Campus universitario spezzino studenti e famiglie potranno conoscere da vicino l’offerta formativa di UniGe, degli Its e le opportunità professionali legate ai settori chiave della nostra economia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un appuntamento prezioso che abbiamo voluto rafforzare ampliando gli spazi di confronto e creando occasioni concrete di incontro con le aziende, attraverso colloqui, laboratori e seminari dedicati alle professioni più richieste. Il nostro impegno è accompagnare i giovani in una scelta consapevole, fornendo strumenti utili per costruire qui, alla Spezia, il proprio percorso di studio e di lavoro».

Al Salone dell’Orientamento, che si terrà dal 26 al 28 febbraio, sarà possibile avere un orientamento ampio e su vari livelli: orientamento ai corsi di laurea, orientamento agli Its, orientamento al lavoro. Sarà possibile visitare gli stand dell’orientamento di Ateneo, delle singole aree didattiche, dell’orientamento al lavoro, dell’inclusione per studenti con disabilità e con Dsa, degli Its, del Campus della Spezia, di tutti i soggetti della rete per il Lavoro di La Spezia. Ma non solo, sarà possibile avere informazioni partecipando ai numerosi laboratori di presentazione dei corsi di laurea, degli Its e di orientamento al lavoro.

«La scelta consapevole deriva dalla corretta informazione e dalla curiosità: Career day e Salone dell’Orienta-mento sono il luogo in cui i giovani possono sentirsi incoraggiati, orientati e accompagnati nella definizione del proprio percorso di studi o professionale, attraverso il confronto, in un contesto in continua evoluzione, in cui rapidi cambiamenti tecnologici, organizzativi e sociali rendono questa scelta più difficile – dichiara l’assessore regionale Simona Ferro – Con Career day e Salone dell’Orientamento siamo riusciti a riunire, in un unico luogo, Aziende, Università, Its, Agenzie per il lavoro, Servizi per l’Orientamento alla formazione e al lavoro: quattro giorni intensi, ricchi di laboratori, presentazioni, occasioni di confronto, riflessioni e stimoli per nostri giovani. Questo è il ruolo di una comunità educante ed è il ruolo delle Istituzioni al servizio dei cittadini e delle imprese, per promuovere l’orientamento scolastico e professionale, la formazione, le politiche attive del la-voro, l’incontro tra domanda e offerta sul territorio. Tutto questo non potrebbe realizzarsi senza una comune visione e una stretta collaborazione tra Università, Promostudi, Its, Comune della Spezia, Centro per l’im-piego, Ufficio Scolastico regionale, Confindustria, le numerose imprese partecipanti, le Agenzie per il lavoro, e tutti i partner della Rete per il lavoro della Spezia, che rendono questo evento un appuntamento unico nel suo genere con peculiarità proprie del format spezzino».

«Il nostro obiettivo primario è fornire ai ragazzi strumenti concreti per trasformare le proprie aspirazioni in percorsi professionali solidi. In queste giornate, i giovani devono essere i veri protagonisti del proprio futuro: avranno l’opportunità di incontrare direttamente i rappresentanti delle aziende, sostenere colloqui conoscitivi, cimentarsi in laboratori pratici e, più in generale, imparare a valorizzare le proprie competenze. Vogliamo colmare la distanza tra il mondo della formazione e le reali necessità del mercato, ma soprattutto supportare i ragazzi in un percorso formativo e professionale che sia consapevole e di successo», dichiara l’assessore all’Università, Formazione e Lavoro del Comune della Spezia Patrizia Saccone.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e anche alle famiglie per permettere ai genitori di capire e sostenere i propri figli nella scelta, giacché le famiglie sono determinanti nelle scelte dei giovani.

Giovedì 26 febbraio e venerdì 27 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 16.15 sarà attivo infatti lo Sportello genitori, presso lo Stand di Ateneo UniGe. Lo Sportello sarà attivo anche sabato 28 febbraio dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.

Il programma è stato pensato e organizzato in modo da toccare tutte le possibili opportunità lavorative, collegate al Campus Universitario spezzino, nautica e più in generale blue economy, meccanica e diritto ed economia delle imprese, quest’anno con una novità: una giornata unica, il 25 febbraio, dedicata al Career day e ai laboratori di orientamento al lavoro offerti da UniGe e dalla Rete per il Lavoro della Spezia. Parteciperanno 20 realtà aziendali, pronte a svolgere colloqui conoscitivi con i candidati interessati e raccogliere i loro CV.

Per questo il messaggio da divulgare ai ragazzi consiste nel far capire loro quali sono i settori dove c’è più richiesta e proprio a tal fine sono stati organizzati diversi seminari di orientamento alle professioni del futuro ai quali è possibile iscriversi.

«L’orientamento è parte integrante del processo educativo e formativo, nonché una delle azioni strategiche prioritarie individuate dall’Ufficio Scolastico – dichiara la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giulia Crocco. – L’orientamento deve essere strutturato come approccio integrato e non può che essere considerato come una responsabilità condivisa che coinvolge ogni ordine e grado di scuola, le famiglie, i docenti e tutti gli attori istituzionali e sociali. La ricchezza dei contenuti di quest’anno conferma la grande sensibilità verso le istanze emerse da docenti e dirigenti, garantendo agli studenti e alle studentesse strumenti concreti per costruire consapevolmente il proprio futuro».

«L’Università di Genova – sottolinea la prof.ssa Giulia Pellegri, prorettrice all’Orientamento, al Tutorato e al Placement e alle relazioni con gli studenti– è profondamente radicata nel territorio e promuove in modo sistematico iniziative volte a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Scuola, Enti locali e sistema universitario. In questo quadro si inseriscono i FSL – Pnrr Progetto Futuro Transizione Scuola-Università (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”), che rappresentano un percorso strutturato e condiviso di co-progettazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, dirigenti e docenti delle scuole secondarie, studentesse e studenti. L’obiettivo è accompagnare i giovani in un cammino di crescita culturale e personale, rafforzando la consapevolezza delle proprie attitudini e competenze e sostenendoli verso una scelta universitaria e professionale più informata, responsabile e coerente con il proprio progetto di vita. In occasione del Salone dell’Orientamento l’Ateneo sarà presente con uno stand informativo dedicato all’offerta formativa, alle modalità di iscrizione, ai servizi, alle agevolazioni e ai percorsi di alta formazione. In programma inoltre presentazioni dei corsi, laboratori, workshop di orientamento e lo Sportello genitori».

Al Salone dell’Orientamento, che si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio, sarà presente uno stand di Ateneo dove potranno essere raccolte informazioni su:

– orientamento ai corsi di laurea, ai corsi del Centro del Mare, Scuola Superiore IANUA

– come scegliere e come iscriversi all’università

– borse di studio e agevolazioni, alloggi

– servizi per gli studenti disabili e per studenti con DSA

– percorsi di alta formazione: dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento

Saranno inoltre presenti le postazioni delle 11 Aree dell’Ateneo con tutti i corsi di laurea offerti, dove sarà possibile incontrare studenti tutor e docenti, ritirare materiale informativo specifico ed acquisire informazioni anche sulle prospettive di occupazione. Saranno presenti anche la Fondazione Its La Spezia e una rappresentanza di tutti gli Its liguri.

Gli stand saranno visitabili il 26 e 27 febbraio dalle 8.30 alle 17.00, il 28 febbraio dalle 9.00 alle 13.00.

Gli studenti interessati a ricevere l’attestato per 15 ore di attività FSL/PNRR dovranno assistere alle presentazioni dei corsi di laurea UniGe e aderire al Progetto Futuro PNRR Servizio Orientamento UniGe Tour alla Spezia disponibile alla pagina https://alternanza-scuola-lavoro.unige.it/offerta_posti_pubblica (l’iscrizione degli studenti al portale FSL/UniGe è riservata ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado).

All’interno del Salone saranno anche realizzati:

– le presentazioni dei corsi

– i laboratori e workshop di orientamento e per la scelta

– lo Sportello genitori

Le presentazioni e i laboratori saranno svolti con gli orari indicati nel programma. Programma, prenotazioni e informazioni disponibili alla pagina unige.it/openday/laspezia

Testimonial d’eccezione per la campagna Orientamenti di quest’anno sarà Franco Malerba, il primo astronauta italiano nello spazio. L’appuntamento è fissato per il 26 febbraio alla Spezia, presso la Sala Dante (ore 09:30), dove Malerba incontrerà gli studenti per raccontare come la perseveranza e le discipline Stem possano trasformare un sogno in una carriera straordinaria, superando anche le esclusioni più difficili.

Il Career Day invece si svolgerà il giorno 25 febbraio, dalle 9.30 alle 16.30.

Sarà presente una postazione del Career Service di Ateneo dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni relative ai servizi di orientamento al lavoro e placement.

Saranno inoltre presenti, con una postazione informativa, lo Sportello Infolavoro del Comune della Spezia, i Centri per l’Impiego della Spezia, Confindustria La Spezia.

Presso la postazione dello Sportello Infolavoro saranno presenti a rotazione alcuni soggetti della Rete per il Lavoro del Comune della Spezia – Formimpresa Liguria, Scuola Nazionale Trasporti e le Agenzie per il Lavoro Randstad Italia Spa, Attal Group Spa, Thrust Group, Openjobmetis Spa, Synergie Italia Spa, Manpower Srl e Atempo Spa.

Nel corso dell’evento, diplomati, studenti, laureandi e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui conoscitivi e consegnare il proprio CV. Avranno inoltre l’opportunità di esplorare alcune figure professionali e, grazie a testimonianze reali, comprendere i ruoli, le competenze richieste e le prospettive di carriera.

Un altro elemento centrale della giornata è il ricco programma di laboratori di orientamento al lavoro, oltre che dell’offerta formativa magistrale di UniGe, a cura di alcuni degli Enti partner dell’iniziativa, ossia Career Service di UniGe, Comune della Spezia – Rete per il lavoro, Regione Liguria – Centri per l’Impiego della Spezia della Provincia della Spezia e Camera di Commercio della Spezia. L’obiettivo è quello fornire agli studenti una panoramica dettagliata sulle competenze e le conoscenze necessarie per entrare con successo nel mondo del lavoro, offrire consigli pratici su come affrontare i primi colloqui di lavoro, redigere un curriculum vitae efficace, capire quali sono le professioni più ricercate e i trend del futuro, oltreché descrivere tutti i servizi territoriali e di UniGe a disposizione.

Programmi, prenotazioni e informazioni disponibili alla pagina unige.it/lavoro/studenti/eventi/careerday-la-spezia

Tutti i giovani partecipanti potranno ricevere un attestato di presenza presso lo stand di Ateneo.

«Il Career Day rappresenta per Confindustria La Spezia un momento strategico di connessione tra formazione e sistema produttivo – dichiara il presidente Alessandro Laghezza. – In una fase in cui il nostro territorio sta vivendo una crescita significativa nei settori della difesa e della meccanica, della cantieristica, della logistica, della nautica, dei servizi e delle tecnologie del mare, il capitale umano si conferma l’elemento decisivo per consolidare sviluppo e competitività. La forte partecipazione delle nostre aziende associate testimonia quanto il tessuto imprenditoriale creda nel dialogo con i giovani e si assuma la responsabilità di offrire opportunità concrete di inserimento e crescita professionale. Mettere in relazione competenze e fabbisogni delle imprese significa trattenere talenti, generare valore e rendere La Spezia sempre più attrattiva per chi sceglie di studiare e lavorare qui. Ringraziamo l’Università di Genova, Promostudi La Spezia, il Comune della Spezia, il Centro per l’Impiego e l’Ufficio Scolastico Regionale per la collaborazione che rende possibile questa iniziativa e invitiamo studenti, laureandi, laureati e le loro famiglie a partecipare con fiducia al Career Day e al Salone dell’Orientamento: un’occasione concreta per conoscere da vicino le imprese del territorio, comprendere le opportunità formative e professionali e iniziare a costruire, già da oggi, il proprio futuro alla Spezia».