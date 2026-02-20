Le segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal chiedono al Comune di Genova e alla Regione Liguria un incontro per fare chiarezza sulle risorse destinate al risanamento di Amt – oltre 61 mln dal Comune di Genova e 59 mln dalla Regione – e al tpl.

“A seguito della formalizzazione da parte del Comune di Genova e della Regione Liguria di “impegni per sostenere il risanamento di Amt” le organizzazioni sindacali richiedono un incontro per “conoscere nel dettaglio gli elementi che compongono gli elementi descritti nei comunicati istituzionali intercorsi”.

Inoltre, “a seguito del comunicato stampa di Regione Liguria, del 19 febbraio inerente alla ripartizione delle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale su gomma, alle varie Ato, ed in continuità rispetto ai contenuti del verbale sottoscritto in data 11 dicembre 2025, tra Regione Liguria e le scriventi organizzazioni sindacali, siamo a richiedere specifica convocazione”.