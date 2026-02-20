Ostriche spezzine, bollicine di Pigato e il Cappon Magro di Maurizio Pinto: Cna Imperia e il Comune di Ranzo portano le eccellenze della Liguria alla cena di gala del 23 febbraio sul roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo.

Il progetto Ranzo Is Wine sarà protagonista del Piatto del Festival 2026, iniziativa promossa da Cna Imperia in collaborazione con il Frantoio Sant’Agata di Oneglia e legata al 76° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La cena vedrà come protagonista lo chef Maurizio Pinto del ristorante Voltalacarta di Genova, che firmerà il Piatto del Festival 2026 con una sua interpretazione del Cappon Magro, realizzata con materie prime d’eccellenza. Il Piatto del Festival è un progetto che valorizza ogni anno le eccellenze dell’artigianato alimentare italiano in occasione del Festival di Sanremo, creando sinergie tra cucina, territorio e promozione culturale.

«L’alleanza strategica tra aziende e territori, sostenuta da Cna Imperia, rappresenta un passo decisivo verso una Liguria che trasforma le nostre radici enogastronomiche in un volano di promozione internazionale − afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana − questa iniziativa è un esempio concreto di come la Liguria sappia mettere in valore i suoi territori e le sue eccellenze: unendo la tradizione culinaria con progetti innovativi, portiamo le nostre produzioni oltre i confini regionali, facendo conoscere al mondo la qualità dei nostri prodotti e la creatività dei nostri chef».

Il sindaco di Ranzo Giancarlo Cacció dichiara: «Ranzo Is Wine sta vivendo una fase di trasformazione importante: non è più soltanto un progetto dedicato al vino, ma un modo nuovo di raccontare la nostra Valle Arroscia attraverso collaborazioni che uniscono territori, storie e competenze diverse. L’abbinamento che presentiamo alla cena di gala rappresenta questo cambio di passo: un incontro simbolico tra mare e collina, tra Levante e Ponente, che esprime la ricchezza della Liguria e la capacità dei nostri prodotti di dialogare e valorizzarsi reciprocamente. È la direzione che vogliamo seguire: un progetto che unisce, innova e porta Ranzo oltre i suoi confini naturali».

«Il Piatto del Festival 2026 dimostra come la Liguria sappia fare squadra, unendo idealmente La Spezia e Sanremo in un unico racconto di qualità. Grazie allo chef Maurizio Pinto portiamo in scena un dialogo gastronomico che attraversa tutta la regione: dalle ostriche spezzine alle bollicine di Pigato della Valle Arroscia, fino al Cappon Magro, simbolo della nostra identità culinaria» aggiunge Luciano Vazzano, direttore di Cna Imperia.