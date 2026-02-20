Sono 1.470 le entrate complessive programmate nel mese di febbraio in provincia di Imperia. In Liguria, a febbraio, le previsioni occupazionali si attestano sulle 9.900 unità, mentre a livello nazionale sono 424.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 4.450 le entrate previste nell’imperiese nel periodo febbraio – aprile 2026. È quanto emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior.

Analizzando nel dettaglio il mese di febbraio, si rileva che in provincia di Imperia nel 17% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’83% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 76% nel settore dei servizi, per il 78% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (18%). In 46 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 27% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 30% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 7% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 50% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 65% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 17% del totale.

Nel mese di febbraio le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (590), Commercio (210), Servizi alle persone (150), Costruzioni (140) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (80).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.