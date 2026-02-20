Il progetto del Sistema Museale dei Comuni di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, avviato nel 2009 attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, che integra il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e il MuCast – Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese, prosegue il percorso di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio culturale con la nomina della nuova direttrice scientifica Marzia Dentone.

Nel 2025, è stata formalizzata dalle due amministrazioni, una convenzione per la gestione congiunta del Sistema Museale, comprendente la direzione scientifica e le attività didattiche e promozionali dei due poli con la missione di valorizzare in modo coordinato il patrimonio archeologico e culturale dei due territori. La figura del direttore scientifico, come delineata dalla Carta nazionale delle professioni museali, rappresenta il custode e l’interprete dell’identità del sistema museale. Il suo incarico si concretizza nella gestione complessiva del progetto culturale e scientifico dei due musei, nel rispetto delle linee guida delle amministrazioni garantendo il corretto svolgimento delle attività nei confronti della società affidataria, delle istituzioni, della comunità scientifica e della cittadinanza.

Dichiara Marzia Dentone: “Sono profondamente onorata ed emozionata per la nomina a direttrice scientifica del Sistema Museale MuSel – MuCast. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con il desiderio di svolgerlo con serietà, dedizione e passione. Il mio impegno sarà guidato dall’amore per questo territorio, per la sua storia e le sue comunità. Il MuSel e il MuCast rappresentano due anime complementari di uno stesso racconto. La progettazione futura sarà orientata al rafforzamento di questa relazione, alla creazione di reti con altre istituzioni culturali, associazioni e realtà del territorio, con lo scopo di costruire nuovi e stimolanti percorsi in grado di coinvolgere attivamente le scuole e le giovani generazioni, affinché i musei siano percepiti come spazi condivisi di crescita, confronto e appartenenza”.

La nomina della nuova direttrice scientifica, con validità fino al 31 dicembre 2028, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del Sistema Museale integrato, con l’obiettivo di consolidare l’identità culturale del territorio, ampliare l’offerta museale e promuovere una gestione sempre più sinergica e qualificata dei due poli.