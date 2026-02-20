Nuova edizione per Crescere Bene, l’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita, comportamenti consapevoli e buone pratiche legate ad alimentazione, salute, ambiente e tutela del mare. L’edizione 2026 coinvolge oltre 1.150 alunni, 56 classi e 24 Istituti Comprensivi liguri.

Crescere Bene ha il patrocinio della Regione Liguria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ed è inserito nel programma formativo di Alisa rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della regione, con un importante ampliamento dedicato alle Scuole dell’Infanzia.

Crescere Bene si sviluppa attraverso un percorso educativo innovativo che integra gioco e scienza, strumenti digitali ed esperienze pratiche, coinvolgendo attivamente studenti e famiglie nella promozione del valore della vita e nella salvaguardia del Pianeta.

Da quest’anno “Crescere Bene” entra a far parte del progetto Insieme Scuola in Ospedale presso l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, con l’obiettivo di garantire agli alunni ricoverati un percorso didattico gratuito, inclusivo e adattabile alle condizioni cliniche individuali.

Le attività, coordinate dai docenti dell’IC Sturla – polo SIO, prevedono la realizzazione dei mini-eventi educativi direttamente a cura degli operatori di Blue Lime, che ne cureranno l’organizzazione e la conduzione. Il progetto è sostenuto da Fondazione Carige, che ha scelto di finanziarlo in quanto pienamente coerente con i propri obiettivi istituzionali di sostegno al territorio, con particolare attenzione all’educazione, al benessere dei minori e alla promozione di iniziative ad alto valore sociale.