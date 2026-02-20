È stato firmato l’atto di cessione gratuita al Comune di Chiavari di un’area che consentirà di realizzare il prolungamento della passeggiata a mare e la nuova piazza nell’ultimo tratto a Preli.

Il terreno, di 660 metri quadrati, acquisito da un privato, permetterà di collegare il lungomare Esuli Italiani d’Istria Fiume e Dalmazia verso ponente, segnando un nuovo passo nel più ampio progetto di riqualificazione del fronte mare cittadino. L’area confina a nord con la rotonda di via Preli, ad est con la Colonia Fara ed a ovest con via Preli.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro, prevede la nascita di una nuova piazza affacciata sul mare e l’ampliamento della passeggiata inaugurata nel 2020 davanti alla Colonia Fara, garantendo così la continuità pedonale e paesaggistica.

«Un altro passo in avanti per completare il prolungamento della passeggiata verso Ponente. Dopo aver inaugurato il Lungomare Esuli Italiani d’Istria Fiume e Dalmazia, ci concentriamo ora sull’ultimo tratto, trasformando e valorizzando quest’area in uno spazio bello, vivibile e pienamente integrato con il paesaggio costiero» dichiara il sindaco, Federico Messuti.