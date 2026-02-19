Da oggi il ponte pedonale Matteo Castello a Struppa è stato chiuso. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici e Opere infrastrutturali e strategiche del Comune di Genova Massimo Ferrante.

«Nell’ambito delle ispezioni a ponti e impalcati di competenza comunale, che stiamo portando avanti su un parco di 650 opere da Ponente a Levante, vallate comprese, gli ispettori incaricati hanno segnalati gravi ammaloramenti sugli appoggi del ponte pedonale Matteo Castello a Struppa – spiega l’assessore -. Pertanto, si è resa necessaria la disposizione della chiusura, dopo una verifica accurata della documentazione trasmessa dagli ispettori».

Con il supporto della Polizia Locale e di Aster, da oggi il ponte è quindi chiuso fino a data da definirsi.

«Solo successive e più specifiche verifiche – conclude Ferrante – potranno dirci come intervenire per la messa in sicurezza del ponte e quindi la futura riapertura. Come più volte abbiamo detto e ribadito, la situazione dei ponti e degli impalcati è molto attenzionata dalla nostra amministrazione: entro giugno dovremo terminare le ispezioni e poi sarà necessario individuare fonti di finanziamento per la messa in sicurezza di infrastrutture vitali su cui si poggia gran parte del nostro territorio».