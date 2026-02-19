Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni per gli espositori alla 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall’1 al 6 ottobre 2026.

«Il Salone Nautico Internazionale a Genova è posizionato tra i primi tre Saloni del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale – dichiara il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti – ed è l’espressione di un evento globale in cui l’eccellenza della nautica mondiale si confronta e definisce le traiettorie di sviluppo del settore. Il ritorno della 66° edizione alle date dall’1 al 6 ottobre risponde alle esigenze del mercato in una finestra temporale coerente con le sue dinamiche, confermando la funzione di motore di sviluppo economico concreto per l’intera filiera dell’industria nautica globale».

L’edizione 2025 si è conclusa con 124.248 visitatori, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 45 Paesi rappresentati e 1.245 giornalisti internazionali, confermandosi occasione per generare relazioni industriali e opportunità di business.

L’internazionalizzazione rappresenta una direttrice strategica della manifestazione. In collaborazione con Ice Agenzia e con il Ministero degli Affari Esteri, il Salone Nautico continua a investire in un programma strutturato di incoming qualificato di operatori professionali, buyer e stampa estera, rafforzando la propria attrattività sui principali mercati internazionali.

Il Salone Nautico è anche laboratorio di innovazione. Il modello multispecialistico – Yachts & Superyachts, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea – rappresenta l’intera filiera e ne accompagna l’evoluzione all’interno di un layout, quello del nuovo Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che ha consegnato alla manifestazione una cornice concepita specificamente per la nautica e unica per rapporto diretto con il mare, elemento che distingue il Salone Nautico Internazionale a Genova nel confronto con i principali eventi internazionali.

Il Design Innovation Award, giunto alla settima edizione, è divenuto uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore a livello globale, osservatorio privilegiato delle tendenze progettuali, tecnologiche e sostenibili.

La sostenibilità è parte integrante di questa visione di leadership. Il Salone Nautico Internazionale opera secondo i principi della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, confermata per il secondo anno consecutivo, a testimonianza di un approccio strutturato e coerente con gli standard internazionali. Il World Yachting Sustainability Forum, appuntamento ormai centrale nel programma del Salone, giunto alla 5° edizione, riunisce industria, istituzioni e stakeholder internazionali per affrontare le grandi sfide della transizione sostenibile e dell’evoluzione regolatoria del settore.

Nel 2026, infine, si terrà la seconda edizione dei TechTrade Days, il format B2B dedicato alla componentistica, ai servizi e all’innovazione tecnologica, che riunisce imprese, buyer e operatori internazionali. Un progetto strategico nato per rafforzare in modo strutturato il segmento professionale e consolidare il Salone come piattaforma industriale di riferimento per l’intera supply chain nautica internazionale.