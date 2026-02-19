Redelfi il prossimo 26 febbraio parteciperà al Financial Galà negli Emirati Arabi, organizzato da Integrae Sim, leader in Italia nella finanza straordinaria per le pmi.

L’evento si terrà a Dubai – presso l’Hub for Made in Italy di Italiacamp, Convention Tower, 4th Floor, Dubai World Trade Centre – e rappresenta un’occasione di confronto con la business community locale e con gli stakeholders.

Il Financial Galà, evento privato organizzato e gestito da Integrae Sim, è finalizzato a favorire la conoscenza delle pmi italiane ad alto potenziale di crescita quotate su Euronext Growth Milan, a promuovere il dialogo con la comunità finanziaria internazionale attiva negli Emirati Arabi Uniti e a favorire opportunità di sviluppo sul territorio.

Per Redelfi, agli incontri parteciperanno Emanuele Cardone, Chief Financial Officer, e Erika Padoan, Investor Relations Manager.