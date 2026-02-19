Omp e Bell Racing, marchi di Racing Force Group, continueranno a ricoprire il ruolo di fornitori ufficiali di prodotti da competizione per Racing America, Sportscar Vintage Racing Association (SVRA), Trans Am Series presented by Pirelli, International GT (IGT), Formula Regional Americas Championship (FR Americas), Formula 4 United States Championship (F4 U.S.) e Ligier Junior Formula Championship (Ligier JFC) anche nella stagione 2026.

Cos’è Racing America

Con sede a Charlotte (North Carolina), Racing America è un network integrato di media ed eventi motorsport, che riunisce un importante proprietario e organizzatore di eventi motoristici con una piattaforma all’avanguardia orientata sul digitale. Con sei campionati di prestigio parte del proprio catalogo, assieme al principale portale dedicato alla registrazione ad eventi motoristici, MotorsportReg.com, Racing America crea esperienze per piloti, scuderie, sponsor e spettatori. Grazie all’integrazione di una divisione dedicata alla produzione di servizi multipiattaforma, una divisione editoriale e una piattaforma di distribuzione contenuti costituita da RacingAmerica.TV e dal canale FAST Racing America (attivo 24 ore su 24), che ospitano oltre 250 eventi live all’anno tra competizioni amatoriali e altri appuntamenti motoristici, Racing America porta il motorsport sui circuiti, nelle case e sui dispositivi di tutto il mondo.

Le forniture Omp e Bell Racing

I prodotti Omp e Bell Racing continueranno a essere ampiamente visibili e utilizzati nei paddock, con il personale di Racing America vestito in uniformi Omp. Inoltre, Omp fornirà le tute da gara ai campioni di Trans Am, Cube 3 Architecture Ta2 Series, Igt, Svra, Fr Americas, F4 U.S. e Ligier Jfc.

Bell Racing continuerà a premiare i concorrenti Svra con i prestigiosi Gold Helmets durante il weekend del U.S. Vintage Racing National Championship al Circuit of The Americas, mentre i vincitori dei titoli di FR Americas, F4 U.S. e Ligier JFC riceveranno caschi in carbonio al termine della stagione.

Kyle Kietzmann, presidente e ceo di Racing Force Usa dichiara: «Negli anni, il nostro rapporto con Racing America e i suoi campionati, tra cui Ligier Junior Formula Championship, Formula 4 United States Championship e Formula Regional Americas Championship, è cresciuto e continua a rafforzarsi. Questo rinnovo conferma ancora una volta l’impegno dei nostri marchi, Omp e Bell Racing, nel supportare i giovani piloti nel loro percorso verso i più alti livelli del motorsport, attraverso prodotti che uniscono sicurezza, performance e innovazione. Continueremo inoltre a consegnare i Bell Racing Championship Gold Helmets della SVRA, che dal 2013 rappresentano un premio ambito per i campioni nazionali delle gare d’epoca. Non vediamo l’ora di assistere all’inizio delle attività con la stagione 2026».

Scott Goodyear, direttore di gara per Fr Americas, F4 U.S. e Ligier Jfc, aggiunge: «Per tutta la mia carriera, sono sempre stato molto attento all’uso dei dispositivi di protezione per i piloti. Ho iniziato a indossare un casco Bell Racing fin dai tempi del karting, continuando a farlo per tutto il mio percorso agonistico, anche correndo in gare quali la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona, beneficiando del più alto livello di sicurezza nel settore. Proseguire la nostra partnership e fornire ai giovani piloti il miglior equipaggiamento protettivo, con i caschi Bell Racing e le tute Omp, è fondamentale per permettere ai piloti di nuova generazione di partire con i migliori prodotti mentre costruiscono le loro carriere».