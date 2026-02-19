La fermata della metro di Genova De Ferrari cambia volto e diventa “De Ferrari Unoenergy”, come il brand nato nel 2002 in Liguria e oggi presente in tutta Italia, tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni.

L’accordo prevede la brandizzazione esclusiva di un vagone della metropolitana e di tutte le aree principali della fermata De Ferrari: dall’ingresso alle banchine dei binari 1 e 2 – con dieci pannelli per ciascuna – e sei pannelli lungo le scale mobili su entrambi i lati, per una presenza continua lungo il percorso dei viaggiatori. Il progetto si estende anche ai mezzi di trasporto su strada, con un bus elettrico che circolerà in città “vestito” Unoenergy.

Tutte le creatività riprendono il concept e alcuni soggetti della campagna integrata di comunicazione “Ma Uno Chi?”, lanciata a fine 2025 dal Gruppo, per raccontarne i valori e i servizi differenzianti basati sui principi di ascolto, relazione e forte legame con il territorio, grazie a una fitta rete composta da 246 tra Unoenergy Point, sedi e corner, diretti e indiretti. Tra questi, l’Unoenergy Point di Genova che – situato nelle vicinanze dalla fermata De Ferrari – è protagonista di diverse grafiche della campagna. “Cerchi un fornitore di energia?” recita il poster: “Che coincidenza, siamo a due passi”.

E poi, “Tempo di attesa? Pochi secondi” come quello del customer care interno del Gruppo, che non ricorre a call center esterni, garantendo un’assistenza immediata e l’assenza di telefonate non richieste. Nel vagone Unoenergy, infatti, le chiamate indesiderate sono “fuori servizio”. “La vera svolta? Passare a Unoenergy”, non “Uno” qualunque.

«Con questa iniziativa, portiamo il brand nel cuore della Regione che ci ha visti nascere, in uno degli snodi più vitali di Genova, a pochi passi dall’Unoenergy Point, simbolo della nostra connessione con il territorio – dice Alice Zerbone, marketing & communication director del Gruppo Unoenergy -. La personalizzazione della fermata De Ferrari rappresenta infatti qualcosa di più di una semplice operazione di marketing: la nostra presenza sarà visibile, ma anche tangibile per i cittadini. Per loro abbiamo scelto un linguaggio ironico, che gioca sui concetti di fermata e svolta, a riflettere il percorso che vogliamo fare insieme, accompagnandoli nelle loro scelte energetiche quotidiane, con un supporto diretto e informazioni chiare».

Insieme a Genova, la società ha scelto anche la Metro Lilla di Milano, con la brandizzazione di un vagone fino al prossimo 30 marzo.