Completata l’automazione del secondo varco del terminal Grendi Trasporti Marittimi a Marina di Carrara, società del Gruppo Grendi certificato B Corp™, da parte di Circle Group tramite le controllate eXyond e Aitek. L’intervento rappresenta un nuovo passo avanti del progetto GOS – Gate Operating System, percorso di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi logistici portuali.

Il sistema, basato sulla piattaforma Sesamo Gate con integrazione Exyond GOS, consente una gestione completamente automatizzata dei flussi in ingresso e in uscita, migliorando l’efficienza operativa, la tracciabilità delle merci e la sicurezza delle aree portuali.

Grazie all’utilizzo di telecamere e sensori intelligenti, il varco è in grado di riconoscere automaticamente targhe, codici dei container e badge degli autisti, registrando e archiviando in tempo reale le informazioni relative ai transiti. Tutte le operazioni vengono coordinate da un sistema centrale che consente di monitorare da remoto i movimenti dei mezzi e di gestire eventuali eccezioni in modo immediato e sicuro.

“Il collaudo tecnico avvenuto a novembre 2025 presso il terminal Grendi di Marina di Carrara, ha avuto un esito estremamente positivo – spiega Circle in una nota -. Il sistema ha confermato la piena funzionalità e l’affidabilità della soluzione, che si integra in modo nativo con i sistemi informativi dell’operatore portuale e ha permesso di rilevare in automatico i transiti dei mezzi, autisti e UTI in ingresso e uscita dal terminal.

La tecnologia implementata risponde ai criteri del Piano Transizione 4.0/5.0, rientrando tra i beni strumentali immateriali ad alto contenuto tecnologico, capaci di favorire l’interconnessione e la digitalizzazione dei processi logistici.

«Il completamento del secondo varco automatizzato a Marina di Carrara rappresenta un nuovo risultato concreto del progetto GOS e conferma l’impegno di Circle Group nel supportare la trasformazione digitale dei terminal e porti italiani. – dichiara Luca Abatello, ceo di Circle Group – Grazie all’integrazione tra automazione, intelligenza artificiale e gestione centralizzata dei dati, contribuiamo a rendere le operazioni portuali più efficienti,

sicure e sostenibili, in linea con gli obiettivi di innovazione promossi dal Piano Transizione 4.0/5.0 e con i principi del piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth’».