Indra Group e Leonardo hanno firmato un memorandum of understanding per rafforzare la cooperazione nella cyber defence, con l’obiettivo di identificare ed espandere la loro portata internazionale in Europa, nella Nato e in altri mercati ad alto potenziale. L’accordo è stato siglato oggi a Roma dal ceo di Indra Group José Vicente de los Mozos, e da Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo.

Attraverso questa collaborazione, le due società intendono aumentare le rispettive capacità per spingere sull’innovazione e rinforzare le difese cyber di Istituzioni e infrastrutture critiche, fornendo soluzioni avanzate, addestramento mirato e una risposta coordinata all’aumento di minacce complesse.

L’accordo prevede anche la gestione congiunta di servizi di difesa cyber per clienti pubblici e privati.

Il presidente di Indra, Ángel Escribano, ha ricordato che accordi come quello appena sottoscritto, «Regolano e accelerano la cooperazione industriale europea grazie a una governance chiara che facilita le offerte congiunte e l’esecuzione rigorosa dei progetti. Il nostro ruolo di azienda pionieristica ci consentirà di attivare catene del valore basate su capacità sovrane, aperte e interoperabili per l’Europa e la Nato, garantendo che competenze strategiche e tecnologie proprietarie rimangano sotto il controllo dell’Ue. Grazie a centri operativi interconnessi, alla condivisione avanzata di informazioni sulle minacce e ad ambienti di formazione sulla difesa cyber, possiamo trasformare la collaborazione in autonomia strategica e in efficace deterrenza».

José Vicente de los Mozos, ceo di Indra Group ha sottolineato che, “Questa partnership con Leonardo ci consentirà di accelerare la nostra innovazione e lanciare sul mercato soluzioni che rafforzano la resilienza digitale di sistemi e operazioni, ampliando la nostra portata e il nostro impatto sulla protezione delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Si tratta di un passo decisivo verso il consolidamento della leadership europea nella difesa cyber e della sua proiezione in altri paesi, fornendo all’Europa e ai suoi alleati una risposta solida alle sfide poste dal cyberspazio».

«In un mondo in cui le minacce digitali evolvono rapidamente e sono sempre più pervasive, e in uno scenario tecnologicamente frammentato – ha detto Roberto Cingolani – la difesa europea deve innovarsi, anticipare e cooperare. Questo accordo conferma l’importanza della cybersecurity come uno dei pilastri del piano industriale di Leonardo, rafforzandone la presenza internazionale anche attraverso alleanze strategiche volte a sviluppare tecnologie avanzate e sovrane sviluppate per proteggere persone, istituzioni e infrastrutture. Mettendo a fattor comune le nostre competenze e le tecnologie proprietarie in ambito Cyber & Resilience, Secure Digital & Cloud e Mission Critical Communications puntiamo a trasformare l’innovazione tecnologica in valore concreto per le nostre nazioni».

Grazie a un approccio product-based, Leonardo offre specifiche piattaforme proprietarie per settori caratterizzati da requisiti stringenti come la difesa, lo spazio e le organizzazioni strategiche. Le recenti partnership e acquisizioni di Leonardo in ambito cyber ne consolidano il portafoglio di sicurezza “Made in Europe”, Zero Trust e incentrato sui dati. Il Global Cybersec Center di Leonardo, un fornitore affidabile, mission-critical e basato sull’intelligenza artificiale di cyber sicurezza, adotta un modello federato per garantire la sicurezza delle operazioni dei clienti.

Nell’ambito di IndraMind, il Gruppo Indra impiega 3.000 professionisti altamente qualificati per affrontare le sfide attuali quali la guerra ibrida, la protezione e la sicurezza, applicando soluzioni tecnologiche duali progettate per garantire un vantaggio operativo in situazioni critiche unitamente a una capacità di deterrenza.

IndraMind

IndraMind è l’iniziativa tecnologica del Gruppo Indra che sviluppa un’intelligenza artificiale sovrana all’interno di un ambiente cyber-resiliente per fornire una protezione completa a cittadini, territori e infrastrutture critiche sia nel dominio fisico che in quello digitale. Progettato come il “cervello digitale” del gruppo, offre superiorità cognitiva attraverso capacità avanzate di intelligenza artificiale che consentono di combattere la guerra ibrida, anticipare le minacce e ottimizzare il processo decisionale con una prospettiva globale sulla sicurezza e la difesa.

Indra Group

Il Gruppo Indra (vedi qui ) è la principale multinazionale spagnola e una delle aziende leader in Europa nel settore della difesa e della digitalizzazione avanzata. È all’avanguardia nei settori della difesa, dello spazio, della gestione del traffico aereo, della mobilità e delle tecnologie trasformative attraverso Minsait, e integra le sue capacità sovrane di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e difesa informatica in IndraMind. Il Gruppo Indra sta aprendo la strada a un futuro più sicuro e meglio connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità è parte integrante della sua strategia e cultura al fine di superare le sfide sociali e ambientali attuali e future. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 4,843 miliardi di euro e aveva una presenza locale in 46 paesi e attività commerciali in oltre 140 paesi.