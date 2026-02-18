Standard Ethics ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (Ser) “EE-” a Fincantieri. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia “Adequate”) della scala usata dall’agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Lo scrive Teleborsa.

Standard Ethics riconosce che il settore della difesa è un’industria complessa, soggetta a molteplici criticità. Sebbene alcuni investitori sollevino questioni etiche per giustificare l’esclusione del settore dagli investimenti possibili, Standard Ethics si mantiene ethically neutral, in linea con gli indirizzi internazionali.

La società pubblica policy e target ESG, offre una rendicontazione extra-finanziaria standard e poggia il proprio sistema di corporate governance su un Consiglio di Amministrazione indipendente; nondimeno, gli analisti auspicano il raggiungimento della parità di genere all’interno del Board ed un maggior equilibrio di genere nel management aziendale.

Il costante aggiornamento della struttura di prevenzione e gestione dei rischi appare centrale ai fini della sostenibilità: qualsiasi implementazione che fornisca ulteriori presidi e controlli su rischi di illecito, sicurezza dei lavoratori e gestione di appalti e subappalti è benvenuta.