Narika brand di cosmetica nato nel 2022 dal gruppo genovese Clinicalfarma, interamente made in Italy e distribuito in circa 2.000 farmacie e parafarmacie in Italia e all’estero, approda alla 76° edizione del Festival di Sanremo: dal 24 al 28 febbraio parteciperà all’evento di RadioMediaset “ExtraFestival 2026”, un hub radio-social-tv che accoglierà artisti e celebrities per raccontarsi attraverso le radio, le iniziative dei partner e attività speciali digital e social. Narika avrà una postazione dedicata al trucco in Villa Nobel, in cui una make-up artist offrirà consulenze e truccherà speaker e ospiti in vista delle attività sanremesi. All’interno della Beauty Lounge, inoltre, il pubblico potrà ricevere speciali cadeaux brandizzati Narika nel corso dell’attività giornaliera.

La partnership nasce con l’intento di intercettare un target di riferimento premium ed esclusivo, non solo con la presenza fisica a uno degli eventi nazionali di riferimento, ma anche attraverso un’attività di ADV che prevede la messa in onda di uno spot su R101, ogni giorno dal martedì al sabato alle ore 14.15, all’interno di «Good Times». Narika comparirà inoltre sul maxi-video ledwall della Green House, la tensostruttura allestita nel parco di Villa Nobel dove gli ospiti avranno anche la possibilità di cenare.

«Da spettatori e da liguri, Sanremo è da sempre un appuntamento imperdibile per noi: avere finalmente la possibilità di prendervi parte in qualità di beauty partner di RadioMediaset con uno dei nostri brand è un modo per dimostrare il nostro legame con il territorio e con le iniziative culturali che animano questa bellissima Regione – affermano Diego Gulli e Alessio Baldaccini, titolari di Clinicalfarma -. Fare parte dell’evento canoro più importante d’Italia ci consente non solo di celebrare la musica, ma anche di offrire al pubblico esperienze “dal vivo” che gli permettano di toccare con mano la nostra realtà, in un contesto gioioso come quello del Festival. Il nostro intento, infatti, è partire da qui per attivare sempre più spesso progetti di questo tipo».