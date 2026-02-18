Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2025 nelle grandi città i prezzi dei box sono in aumento del 2%, i posti auto dell’1,2%. Unica eccezione è Genova: nel capoluogo ligure i valori dei box sono in diminuzione dello 0,2% mentre per i posti auto la contrazione è più marcata, -3,7%.

Gli incrementi maggiori si registrano invece a Napoli, Roma e Firenze

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie affiliate del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2025, confermano che il 77,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 22,9% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (58,3%), ma c’è una discreta percentuale (41,7%) che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione.

La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 64 anni. Il 73,0% degli acquirenti è rappresentato da famiglie.

Chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri). Negli ultimi tempi si ricercano tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica. Importante che ci sia il sufficiente spazio di manovra. In particolare, nei palazzi storici è difficile trovare box di dimensioni adatte e per questo motivo quando possibile si realizza un cambio d’uso dei locali commerciali non più utilizzati.