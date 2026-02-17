Domani, mercoledì 18 febbraio alle ore 18, nella sede di Banca Patrimoni Sella & C. in via Garibaldi 3 a Genova, si terrà la premiazione del “2° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio – Liguria Terra di Emozioni“, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, insieme alla presentazione del volume nato dal concorso.

Giunto alla seconda edizione, il premio ha invitato gli autori a raccontare le emozioni suscitate dalla Liguria. L’iniziativa ha registrato una crescita significativa: 190 elaborati ricevuti e 20 racconti selezionati, raccolti in un volume di circa 200 pagine.

Il primo classificato è Enrico Cultrone, che ha trasformato il suo racconto in un cartone animato: protagonista un giovane che dialoga con un’anziana signora chiamata “Genova”, simbolo della città. Il filmato sarà proiettato durante la cerimonia.

Il libro diventerà anche un audiolibro, con letture realizzate dai rotariani genovesi, destinato all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Centro Nazionale del Libro Parlato e sempre disponibile online. A maggio, i rotariani doneranno copie del volume agli ospiti delle case di riposo genovesi.

Tra le novità editoriali, l’introduzione di un QR code in rilievo sulla quarta di copertina, riconoscibile al tatto dalle persone non vedenti.