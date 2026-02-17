I porti di Genova e Savona-Vado stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da nuovi investimenti, maggiore integrazione logistica, un ruolo sempre più centrale nei traffici internazionali insieme a un deciso impegno nella transizione energetica e nella decarbonizzazione delle attività portuali. Per rappresentare in modo coerente questa evoluzione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha adottato una nuova identità visiva e il rinnovato logo Ports of Genoa, pensati per esprimere con chiarezza la direzione di sviluppo intrapresa.

A oltre otto anni dall’istituzione dell’AdSP, il quadro di riferimento è cambiato in modo significativo. I Ports of Genoa hanno consolidato il proprio ruolo di piattaforma multifunzionale e intermodale di rilievo strategico nel Mediterraneo, mentre l’Ente governa un ampio programma di interventi infrastrutturali, ambientali, tecnologici e digitali per un valore superiore a 3,6 miliardi di euro. Parallelamente, sono mutate le esigenze di posizionamento, riconoscibilità e rappresentazione istituzionale. La nuova brand identity nasce quindi come strumento di coordinamento e rappresentazione nazionale, capace di rendere visibile un’evoluzione già in atto: quella di un sistema che opera in modo sempre più integrato, competitivo e coerente con le best practice italiane e internazionali.

Questi principi sono espressi visivamente dal nuovo logo: quattro moduli geometrici richiamano Vado, Savona, Pra’ e Genova in un assetto unitario, espressione di integrazione tra autonomie operative e governo comune. L’inclinazione delle forme suggerisce direzione e dinamismo, evocando la funzione di nodo intermodale che connette i traffici marittimi ai corridoi logistici europei. Il passaggio cromatico dal blu al verde richiama la continuità tra mare e rete terrestre e l’impegno per la sostenibilità ambientale, mentre il tricolore sottolinea la dimensione nazionale e il ruolo strategico dell’AdSP nel sistema logistico italiano.

«La nuova immagine dell’Ente – dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli – risponde all’esigenza di rappresentare in modo chiaro un sistema cresciuto in dimensione, responsabilità e complessità. Non è un’operazione estetica, ma uno strumento di governo e di rappresentanza istituzionale. Il nostro Sistema è oggi il primo in Italia per traffico diretto alle aree più produttive del Nord Ovest e svolge un ruolo centrale nei corridoi logistici europei. Era necessario disporre di un’identità capace di esprimere questa funzione strategica e di valorizzare il percorso compiuto. Il nuovo segno rende visibile un’evoluzione già in atto e rafforza la nostra capacità di rappresentare, in Italia e all’estero, un’infrastruttura determinante per la competitività del Paese».

L’adozione della nuova identità visiva sarà implementata gradualmente su tutti i canali di comunicazione dell’Ente, assicurando uniformità espressiva e piena riconoscibilità istituzionale. Questo passaggio rappresenta un’evoluzione coerente con il percorso intrapreso e conferma l’impegno a rafforzare il coordinamento del Sistema, consolidarne il profilo a livello nazionale e accrescerne la capacità competitiva nei contesti internazionali.