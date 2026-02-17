A Sestri Levante al via il Progetto Mara – Maximum Autonomy Research Ability, finanziato dall’avviso regionale “Abilità al Plurale 3” e gestito dall’ente accreditato Forma Mentis srl, finalizzato alla formazione, e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Da marzo inizieranno una serie di seminari informativi, rivolti alle famiglie, sul progetto che punta a rafforzare l’autonomia personale e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale, con ricadute su tutto il territorio della Provincia di Genova.

Attorno all’iniziativa si è sviluppata una rete articolata che coinvolge istituzioni, associazioni e imprese, tra cui la Consulta Regionale Disabili, studi di consulenza del lavoro e realtà aziendali come Gecom srl e Top Network spa, che hanno sottoscritto accordi assunzionali irrevocabili e provveduto all’inserimento di alcuni dei partecipanti al progetto.

«Un’iniziativa di cui sono orgogliosa , che offre un senso ancora più profondo al lavoro che ogni giorno svolgo nel mondo della formazione – dichiara Simona Franceschini, amministratore delegato di Forma Mentis – e questo perché noi puntiamo non soltanto a fornire a queste persone un percorso qualificante nell’ottica dell’autonomia e dell’inserimento nel mondo del lavoro ma crediamo anche sia fondamentale unire azioni collaterali di supporto informativo alle famiglie, spesso disorientate rispetto a questi temi. Credo sia un passo in avanti che finalmente fa uscire la formazione dal “guscio” che la concepiva solo come una serie di lezioni. Formazione e’ abbracciare contesti, accogliere nuove sfide e stare dalla parte dei più deboli, per costruire con loro percorsi di futuro. Ringrazio l’amministrazione comunale di Sestri Levante per la sensibilità al tema».

Il Progetto Mara è articolato in diverse azioni: orientamento individuale, un percorso formativo di 300 ore per la qualifica di “Tecnico Help Desk”, l’attivazione di tirocini extracurriculari e attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Un ruolo centrale è riservato anche alle famiglie, destinatarie di un ciclo di seminari informativi e divulgativi, pensati per fornire strumenti concreti di orientamento tra diritti, agevolazioni e forme di sostegno previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 13/1988. L’obiettivo è coinvolgere un buon numero di famigliari rafforzando la loro capacità di accompagnare i percorsi di autonomia e inclusione.

I seminari si terranno dalle ore 17 alle 19 nelle giornate del 12, 17, 20, 25 e 31 marzo, e del 2 e 7 aprile in Sala Bo, Palazzo Fascie, Sestri Levante.