Questa mattina i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno incontrato Amt per avere certezza di numeri e richieste e capire quali saranno i contraccolpi su cittadinanza e lavoratori.

Assente il presidente Berruti.

Antonio Vella, segretario regionale Fit Cisl Liguria, commenta: «Il piano industriale che ci ha presentato Amt presenta tante proposte ma senza spiegarci le strade per raggiungere quel traguardo di efficientamento che è l’obiettivo finale. Lo abbiamo ripetuto anche oggi ai vertici di Amt. Intanto bisogna aspettare marzo per capire quante persone avranno deciso di aderire al fondino decidendo di andare in pensione. Partendo da un numero preciso che riguarda la forza lavoro possiamo ragionare su tutto. Smaltimento ferie, produttività, riorganizzazione del servizio: nelle oltre 90 pagine del piano industriale ci sono linee strategiche ma c’è stato ancora detto quali possono essere i percorsi da seguire. Ci aspettiamo a breve risposte concrete: pronti a dare il nostro contributo ma senza dati e numeri certi su ricadute economica di ogni possibile mossa diventa impossibile».