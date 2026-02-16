Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo, riunitosi il 13 febbraio, ha approvato i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2025. La crescita del 2025 sui principali indicatori ha portato al raggiungimento di tutti i target finanziari, con guidance rispettata e risultato netto di Gruppo pari a 107,4 milioni di euro (+4,2% sul 2024) e superiore alle attese (103-107 mln guidance).

Tra i principali risultati Sanlorenzo indica una marcata accelerazione della domanda sull’intero portafoglio: la raccolta ordini nel 2025 è pari a 943,1 milioni di euro (+16,0%), +130 milioni rispetto all’esercizio precedente, sostenuta dal successo dei nuovi modelli presentati, dalla perdurante desiderabilità del brand e dal rafforzamento della distribuzione in Med, Apac e Us. Il Q4 2025 segna il sesto trimestre consecutivo di crescita della raccolta ordini, con 253 milioni di euro di nuovi ordini in Q4 (+10,1%).

Portafoglio ordini robusto, con backlog lordo pari a 1,96 miliardi di euro. L’88% degli ordini è già venduto a clienti finali, a conferma dell’elevata qualità e del modello basato sulla scarsità di volumi. Backlog netto stabilmente >1 miliardo, con bookto-bill FY2025 ~1x, mantenendo livelli solidi nel tempo e accompagnando la crescita del fatturato.

Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht pari a 960,4 milioni di euro (+3,2%) rispetto a 930,4 milioni nel 2024. La Divisione Yacht ha registrato 491,4 milioni (-5,4%) con un forte Q4 (+8,2%) con l’avvio in produzione di unità di maggiori dimensioni dopo lo slittamento nel Q3. La Divisione Superyacht ha registrato 281,5 milioni (+0,5% YoY). La Divisione Bluegame ha registrato 85,5 milioni (-7,4%), gestendo con successo le difficoltà nel segmento sotto i 24 metri. Infine, Nautor Swan ha contribuito per 102 milioni con una performance eccezionale (+45,1% nel Q4 2025).

Ebitda pari a 180,6 milioni di euro (+2,4%), con un margine del 18,8% sui ricavi netti nuovo.

Risultato netto di Gruppo pari a 107,4 milioni (+4,2% YoY), con una marginalità a doppia cifra (11,2%) sui ricavi netti nuovo.

Investimenti netti organici pari a 48,2 milioni, con un’incidenza del 5,0% sui ricavi netti nuovo, in diminuzione di 0,3% rispetto al 2024. Circa l’89% degli investimenti è stato di natura espansiva, principalmente dedicato all’ampliamento della capacità industriale e al presidio della distribuzione diretta, nonché allo sviluppo di nuovi modelli e gamme di prodotto. Gli investimenti netti totali del periodo, inclusi le variazioni di perimetro, sono stati pari a 49,4 milioni.

Posizione di cassa netta pari a 20,1 milioni al 31 dicembre 2025, rispetto a una posizione di indebitamento netto pari a 14,0 milioni al 30 settembre 2025, implicando una generazione netta di cassa pari a 34,1 milioni nel Q4 2025. La posizione di cassa netta al 31 dicembre 2025 include 28,0 milioni di passività IFRS 16.

Il commento di Perotti

Massimo Perotti, presidente esecutivo, ha commentato: «I risultati del 2025 riflettono la forza del brand, che rappresenta il massimo desiderio dei connoisseurs dello yachting, congiuntamente alla nostra visione che portiamo avanti con coerenza. Abbiamo centrato tutti i target finanziari della Guidance, forti di una Raccolta Ordini in crescita per il sesto trimestre consecutivo, che rafforza ulteriormente la nostra convinzione circa la solidità del modello di business e della visione strategica. In un mercato condizionato nel breve termine da fattori esterni imprevedibili, Sanlorenzo continua a distinguersi per posizionamento, innovazione e scarsità di volumi, anticipando le esigenze dei futuri armatori, sempre più orientati a benessere, longevità e alla qualità del proprio tempo libero, tipicamente scarso. La solidità del nostro portafoglio ordini riflette il rapporto privilegiato e diretto che coltiviamo con il club globale ed in crescita dei nostri armatori, che si identifica nella nostra filosofia. Nautor Swan ha raggiunto una redditività significativa, anche a livello di risultato netto, già nel primo anno di consolidamento. La fase di integrazione prosegue sia nell’attivazione delle sinergie e nella continua ricerca di efficienza, sia sul fronte del business development; ci stiamo espandendo su nuove geografie e linee di prodotto per presidiare nuovi segmenti di mercato. Con il completamento della fase di integrazione di Simpson Marine in Apac in Sanlorenzo Med in Europa la strategia di distribuzione diretta sta dando i suoi frutti in termini di benefici commerciali e finanziari. Si tratta di investimenti mirati al fine di arricchire il portafoglio e aumentare la vicinanza ai clienti nei mercati chiave, migliorando al contempo l’equilibrio geografico verso aree ancora poco penetrate e ad alto potenziale. Entriamo nel 2026 con un inizio promettente, guidati dall’impegno a far progredire continuamente lo yachting, ispirando ed elevando la nostra customer experience. Continuiamo a privilegiare l’eleganza rispetto all’eccesso, la grazia rispetto alla superficialità e l’innovazione rispetto alla novità. Crediamo che la crescita sia la naturale conseguenza del valore rispetto ai volumi, della disciplina nella qualità e del rispetto del nostro heritage. Su queste basi, il nostro percorso prosegue.»