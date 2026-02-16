L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato oggi a Noli, insieme al sindaco Ambrogio Repetto, il nuovo parco urbano cittadino lineare nelle aree ex ferroviarie di via Belvedere.

L’intervento ha ridefinito la rete dei collegamenti urbani, garantendo continuità e connessione tra il centro storico, le aree monumentali di San Paragorio e San Francesco, la passeggiata lungomare, le zone residenziali più recenti e i percorsi naturalistici. Il lavoro inaugurato riguarda la riqualificazione dell’area lato est, al confine con il centro storico, ed è stato cofinanziato da Regione Liguria con 250 mila euro.

A completamento del progetto è previsto un secondo intervento sull’area lato sud, che rafforzerà il collegamento con San Paragorio e completerà il parco urbano sul fronte meridionale. I lavori, già avviati, sono cofinanziati da Regione Liguria per 248 mila euro.

«Questo intervento di rigenerazione urbana restituisce alla comunità di Noli uno spazio rinnovato che unisce tutela del patrimonio storico e qualità degli spazi pubblici – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. L’area est, collegata al centro storico e all’area archeologica di San Paragorio, è stata completamente riqualificata con percorsi pedonali, aree verdi e spazi di sosta. Sono già in corso i lavori sul fronte sud che andranno a completare il parco urbano e garantiranno continuità tra le diverse aree, valorizzando al contempo il contesto storico e paesaggistico. Il progetto rafforza l’identità del territorio, migliora la vivibilità e rende Noli più attrattiva. L’investimento complessivo di Regione Liguria testimonia l’attenzione costante dell’Ente verso le politiche di rigenerazione urbana. Nella sola provincia di Savona, dal 2021 ad oggi, sono stati infatti destinati oltre 14 milioni di euro per la realizzazione di 50 interventi. A Noli, in particolare, Regione Liguria ha finanziato due interventi di rigenerazione urbana per un valore complessivo superiore ai 500 mila euro, confermando l’impegno concreto nella valorizzazione dei borghi e degli spazi pubblici».

«ll nuovo Parco rappresenta un passaggio chiave nella restituzione alla cittadinanza di spazi pubblici di qualità, sostenibili e pienamente integrati nel contesto storico di Noli – sottolinea il sindaco Repetto – Con la realizzazione del terzo lotto di lavori che sono appena partiti si va a completare la riqualificazione e rigenerazione dell’intera area di via Belvedere chiudendo definitivamente il triste capitolo della frana che va avanti da ormai oltre 15 anni. La palazzina al civico 14 è stata completata mentre quella al civico 18 è ancora in lavorazione. Sono stati intanto completati e venduti i 180 box privati, mentre sono in corso gli interventi previsti per la parte pubblica che hanno riguardato la realizzazione della nuova strada via Poggio che ha portato ad un cambio e a un miglioramento della viabilità del paese, le aiuole, la sistemazione delle ringhiere e di tutte le parti esterne».