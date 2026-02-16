Trenta nuovi capitreno hanno prestato giuramento a Genova alla presenza di Emilio Robotti, assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico del Comune di Genova, di Marco Scajola, assessore regionale ai Trasporti, e Tiziano Savini, direttore regionale Liguria di Trenitalia.

Si tratta di 19 ragazze e 11 ragazzi – di età compresa tra i 21 e i 29 anni – pronti a entrare in servizio nei prossimi giorni sui treni regionali della Liguria.

I neoassunti hanno completato un percorso formativo articolato, svolto tra aula e attività a bordo treno, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la fase pratica sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali hanno potuto apprendere gli aspetti operativi e concreti della professione.

Il capotreno accoglie e assiste i viaggiatori, fornisce informazioni, verifica i titoli di viaggio e, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, garantendo sicurezza e regolarità della circolazione.

Negli ultimi tre anni la direzione regionale Liguria di Trenitalia ha inserito 55 capitreno e 75 macchinisti. Un piano di ricambio generazionale che crea opportunità di lavoro per i giovani e accompagna il rinnovo della flotta del Regionale, oggi tra le più moderne a livello nazionale, con un’età media di 5 anni.

«È un orgoglio vedere così tanti giovani pronti a mettersi al servizio della nostra comunità − ha dichiarato Robotti − il capotreno non è solo chi controlla un titolo di viaggio, ma è il volto dell’azienda, una figura chiave per la qualità del servizio e, soprattutto, un presidio fondamentale per la sicurezza dei passeggeri. A questi ragazzi e ragazze va il mio più sincero augurio di buon lavoro: il loro entusiasmo è l’energia di cui il nostro sistema di mobilità ha bisogno per continuare a crescere e migliorare. Inoltre, l’immissione in servizio di queste nuove leve rappresenta un importante potenziamento per il trasporto regionale, garantendo maggiore presenza e supporto sui treni che ogni giorno collegano il capoluogo con il resto della regione».

Marco Scajola aggiunge: «È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Rivestono un ruolo centrale nella gestione del servizio a bordo treno nel suo complesso, operando in sicurezza e fornendo le necessarie informazioni a studenti, lavoratori, pendolari, turisti. Sono certo che sapranno svolgere un ottimo operato. A tutti loro vanno i complimenti e un augurio sincero da parte della Regione Liguria, così come a tutti i dipendenti ferroviari che, complice il giusto cambio generazionale, stanno andando o andranno presto in pensione».