Fincantieri annuncia l’acquisizione di un ordine da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. per la costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione, consolidando ulteriormente la storica collaborazione tra i due gruppi. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è considerato come “molto importante” (per Fincantieri, un accordo “molto importante” nel comparto crocieristico è rappresentato da un accordo del valore superiore a 2 miliardi di euro).

Le tre unità saranno costruite rispettivamente per Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises , ciascuna come navi gemell e delle più recenti nuove costruzioni realizzate da Fincantieri per i relativi brand. Le navi saranno tutte realizzate nei cantieri italiani del gruppo, con consegne previste tra il 2036 e il 2037. Queste unità incorporeranno i più elevati standard di innovazione tecnologica, comfort e soluzioni a favore della sostenibilità ambientale, a testimonianza dell’impegno condiviso dei due gruppi verso una crescita responsabile e orientata al futuro.

La nuova nave per Norwegian Cruise Line avrà una stazza lorda di circa 227.000 tonnellate. Con oltre 5.000 posti letto, sarà progettata secondo i più alti standard di comfort e tecnologia. L’unità destinata a Regent Seven Seas Cruises avrà una stazza lorda di 77.000 tonnellate e circa 822 posti letto, confermando il posizionamento del brand nel segmento ultra-lusso. La nave per Oceania Cruises avrà una stazza lorda di 86.000 tonnellate e una capacità di circa 1. 39 0 posti letto, in linea con il focus del brand su esperienze raffinate e centrate sulla valorizzazione delle destinazioni.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri , ha dichiarato : “Siamo orgogliosi di annunciare questo importante ordine, che rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con un partner prestigioso e visionario come Norwegian Cruise Line Holdings e consolida la leadership di lunga data di Fincantieri nel settore crocieristico. Questo traguardo riflette i pilastri fondamentali della nostra strategia, così come delineato nel Piano Industriale 2026 –2030: leadership, innovazione e capacità di guidare la trasformazione del l’industria cantieristica a livello globale. Queste navi di nuova generazione coniugheranno tecnologia avanzata, eccellenza del design, una forte attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e all’esperienza dei passeggeri, insieme alla forza industriale dei nostri cantieri, riaffermando il ruolo di Fincantieri in prima linea nell’innovazione del settore crocieristico. Con questo ordine, ampliamo ulteriormente la nostra visibilità di lungo periodo e assicuriamo un solido carico di lavoro per i nostri cantieri ino al 2037, creando le condizioni per pianificare futuri investimenti in capacità produttiva,igitalizzazione e cantieristica sostenibile. Insieme, stiamo contribuendo a definire il futuro delle crociere, generando valore nel lungo termine e nuovi parametri di eccellenza».