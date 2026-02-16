Le Zone Logistiche Semplificate rappresentano uno dei più importanti strumenti di politica industriale per rafforzare la competitività delle aree portuali e retroportuali.

Per illustrare questa importante realtà, Confindustria La Spezia organizza l’evento: “Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto della Spezia – Opportunità di sviluppo per imprese e territorio” in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 15.00, presso la propria sede.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire alle aziende un quadro chiaro e operativo delle opportunità amministrative, fiscali e doganali legate alla Zls: procedure autorizzative più rapide e unificate, riduzione dei tempi burocratici, credito d’imposta per gli investimenti produttivi, possibili agevolazioni doganali e una governance dedicata capace di coordinare enti e istituzioni.

La Zls punta, infatti, a creare un contesto più favorevole per attrarre nuovi investimenti, sostenere l’ammodernamento delle imprese già insediate e rafforzare il ruolo del sistema logistico spezzino come hub strategico delle catene del valore europee e globali.

Dichiara Alessandro Laghezza presidente di Confindustria La Spezia: «La Zona Logistica Semplificata rappresenta una leva strategica concreta per la crescita delle imprese e del territorio. Come Confindustria La Spezia sentiamo la responsabilità di accompagnare questa fase non solo con un ruolo di rappresentanza, ma soprattutto con un impegno operativo: vogliamo essere un punto di riferimento stabile per le aziende, facilitando il dialogo con le istituzioni, supportando la comprensione delle opportunità normative e fiscali e promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di aree produttive. La Zls deve diventare uno strumento realmente utilizzabile dalle imprese, non solo un’opportunità sulla carta. Per questo lavoreremo a stretto contatto con Comuni, Regione, Autorità Portuale e stakeholder locali per costruire un ecosistema favorevole agli investimenti, capace di attrarre nuove realtà produttive, generare occupazione qualificata e rafforzare il ruolo della Spezia come hub logistico e industriale di riferimento nel panorama nazionale ed europeo».

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Cantadori prefetto della Spezia e di Mario Gerini presidente di Confindustria Liguria, aprirà i lavori Alessandro Laghezza – presidente Confindustria La Spezia. Seguiranno gli interventi di Jacopo Riccardi – Regione Liguria: “Avvio Zls e semplificazioni amministrative”; Simona Altrui – Confindustria: “Sostegno agli investimenti – Credito d’imposta Zls”; seguirà la Tavola rotonda: “ls leva di competitività e sviluppo del territorio” con: Alessio Piana – assessore Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica Regione Liguria; Giacomo Giampedrone – assessore Difesa del suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità Regione Liguria; Pierluigi Peracchini – presidente Provincia della Spezia; Bruno Pisano – presidente Autorità Portuale Mar Ligure Orientale; Alessandro Laghezza – presidente Confindustria La Spezia. Modera: Raoul de Forcade – Il Sole 24 Ore. Chiuderà i lavori Marco Bucci Presidente Regione Liguria

La partecipazione è libera previa iscrizione su www.confindustriasp.it.