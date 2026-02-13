Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova, in particolare del sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, da lunedì 16 febbraio a sabato 28 marzo nella stazione di Genova Brignole saranno utilizzabili solo i binari dall’1 all’8 con interruzione della circolazione dal binario 9 al 13 e saranno programmate modifiche alla circolazione. Coinvolte le linee Milano-Genova, Alessandria/Torino-Genova, Busalla/Arquata/Novi – Genova, Acqui Terme-Genova e ai treni metropolitano Genova Nervi – Genova Voltri con possibili limitazioni di percorso nelle stazioni di Genova Piazza Principe e Sampierdarena e rimodulazioni d’orario.

Modifiche ai regionali dal 16/2 al 28/3:

In particolare alcuni treni del Regionale di Trenitalia:

subiranno modifiche o cancellazioni parziali nel nodo di Genova;

sulle linee Genova – Torino, Genova – Milano, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, Genova – Ventimiglia, saranno cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova P. Principe o Genova Sampierdarena e/o modificheranno l’orario, anche con anticipi;

sulle relazioni Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri saranno cancellati per l’intero o parziale percorso e/o subiranno modifiche sull’orario;

i treni R12039, 12034 Busalla-Genova e R12306, 12360 Genova -Savona non circoleranno.

Frecciabianca e Frecciargento per Roma Termini

Inoltre, il treno Frecciabianca 8605 e il treno Frecciargento 8551 da Genova P. Principe a Roma Termini subiranno modifiche di orario, anche con anticipi delle partenze, e allungamento dei tempi di viaggio. Il treno 8551 subirà gli impatti descritti dal giorno 2 marzo.

Informazioni

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati e il dettaglio delle modifiche ai treni previste da Trenitalia è consultabile in questa locandina.

Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio.