Nella mattinata di oggi, il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha ufficializzato il conferimento degli incarichi di Giunta che completano l’assetto amministrativo cittadino.

Entrano formalmente nell’esecutivo la dottoressa Antonella Aonzo, a cui è stata affidata la carica di vicesindaco con deleghe a Polizia Locale, Viabilità e Sicurezza – Sport – Rapporti con gli Enti Sovraordinati – Ufficio Elettorale e Anagrafe; il dottor Filippo Lasinio, nominato assessore ai Lavori Pubblici – Urbanistica – Feste in onore di N.S. di Montallegro – Verde Pubblico.

«Accolgo con apprezzamento e stima il mio nuovo vicesindaco Antonella Aonzo e l’assessore Filippo Lasinio che entrano a far parte della nuova Giunta Comunale – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – ad entrambi esprimo i migliori auguri di buon lavoro. Con tutta la maggioranza ci impegneremo a dare nuovo slancio all’attività amministrativa».