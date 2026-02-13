Reintroduzione della fermata di Sarzana per il Frecciarossa 8623, inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento 8551, ⁠possibilità di utilizzare il Frecciargento 8551 con Carta Tuttotreno. Questo quanto richiesto a Trenitalia nazionale e ottenuto dalla Regione Liguria, attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, per tutta la durata dei lavori infrastrutturali sulla linea tirrenica, previsti dal 2 marzo al 30 aprile.

Questa mattina si è svolta una riunione tecnica tra lo stesso ente regionale e i rappresentanti di Trenitalia e Rfi nella quale si è discusso di come porre rimedio a quanto emerso nelle ultime ore in merito ai cambi di orario delle Frecce, previsti dal 2 marzo al 30 aprile, caricati sui sistemi di vendita in anticipo rispetto alla riunione odierna e senza preavviso. A seguire l’assessore Scajola ha avuto una serie di contatti telefonici con i vertici aziendali, in particolare con il settore alta velocità, che hanno portato ad adottare, fin da subito, quanto suddetto.

«Una volta appreso e compreso quanto sarebbe accaduto ci siamo immediatamente attivati con forza per porre rimedio a una situazione che avrebbe danneggiato studenti e lavoratori del nostro territorio – spiega l’assessore regionale Marco Scajola − quanto ottenuto in tempi celeri testimonia, ancora una volta, il nostro impegno per tutelare chi sceglie il treno come mezzo di trasporto, superando anche le competenze dell’ente stesso che sarebbero limitate ai treni regionali. Siamo a favore dei cantieri ma, come detto a più riprese, questi non devono essere sinonimo di disagi a prescindere e vogliamo costantemente essere informati su quanto accade nel nostro territorio. Ci auspichiamo dunque che episodi del genere, fortunatamente scongiurati in poche ore grazie al nostro intervento, non accadano mai più. Dall’inizio del mio mandato da assessore ai Trasporti ho sempre coinvolto e difeso consumatori e pendolari, continuerò a farlo con la volontà di parlare con un’unica voce e di migliorare, insieme, il trasporto ferroviario nella nostra regione».

Le modifiche orarie e l’inserimento delle nuove fermate suddette saranno visibili sui sistemi di vendita Trenitalia a partire dal 21 febbraio.