Con l’ingresso di quattro nuovi associati – Banchero Costa, F3Studio, Marina Porto Antico e PioBalbi – cresce ancora Genova for Yachting, l’associazione che dal 2017 rappresenta il cluster della nautica professionale genovese, che ieri si è riunita in assemblea.

Banchero Costa & C.spa, da oltre 50 anni realtà leader mondiale nel campo del brokeraggio navale, ha creato il dipartimento Yachts per fornire servizi integrati per armatori, comandanti ed equipaggi, e risponde con un team giovane e dinamico, alle esigenze specifiche del mondo dei superyacht. (Vedi qui . Entra nel settore Servizi).

F3Studio srl, società di servizi, vanta oltre 24 anni di esperienza nella redazione e gestione di documentazione tecnica per il settore nautico, è partner di riferimento per i principali cantieri navali italiani. (Vedi qui . Entra nel settore Servizi).

Marina Porto Antico, nel cuore di Genova può accogliere 270 imbarcazioni fino ai 75 metri di lunghezza, ed è un punto di riferimento per visitare Genova e vivere la città direttamente dal mare, grazie anche al contesto ricco di servizi per diportisti e visitatori. (Vedi qui . Entra nel settore Marine).

Pio F. Balbi srl, azienda storica genovese con oltre 100 anni di attività, è specializzata nella fornitura all’ingrosso di attrezzature e componenti nautici professionali, con soluzioni tecniche per imbarcazioni da diporto e superyacht, rivolte a armatori, cantieri e operatori specializzati. (Vedi qui . Entra nel settore Servizi).

L’assemblea di Genova for Yachting, guidata da Giovanni Costaguta, ha definito le principali attività per il 2026 confermando la propria missione di essere protagonista sul territorio insieme alle istituzioni e le altre realtà per consolidare la leadership della nautica professionale genovese nel mercato internazionale dei superyacht.

«Tra i nostri obiettivi per l’anno appena iniziato – dichiara Costaguta – il consolidamento della nostra organizzazione che cresce in modo costante dal 2017, e la formalizzazione delle relazioni con le istituzioni territoriali sia economiche che amministrative per contribuire e cogliere tutte le opportunità della Blue Economy».

Confermata a marzo la presentazione della sesta edizione dello Studio di settore realizzato in collaborazione con T.E.H.A che misura l’impatto economico e sociale del comparto per 2025 e la realizzazione, il 30 marzo, del Career day in collaborazione con Blue Skills Village. Nell’ambito dell’attività di promozione è confermata la presenza al prossimo MYBA Charter Show, dal 27 al 30 aprile.

Genova for Yachting rappresenta il cluster della nautica professionale genovese che oggi riunisce 62 realtà nei settori di Servizi, Marina, Cantieri, Tecnologie, Professionisti. Espressione del saper fare italiano e della vocazione storica di Genova per il mare, le aziende di Genova for Yachting si confrontano con successo in un settore internazionale con altissimo livello di competizione. L’associazione è nata nel 2017, le realtà di Genova for Yachting nel 2024 hanno complessivamente attivato un giro di affari sul territorio stimato da THEA nello studio sull’impatto di 630 milioni di Euro lungo tutta la filiera; l’impatto occupazionale sostenuto dal comparto complessivamente ha raggiunto i 3100 addetti. Nel Porto di Genova le realtà di GFY occupano il 2% della superficie totale (360mila m2).

Elenco dei soci al 12 febbraio 2026

Ab Volt S.r.l., Acier Steel S.r.l., Agenzia Nautica Csn Sas , Amico Servizi S.r.l., Amico&Co S.p.a., Banchero Costa& C. S.p.a., Boero Bartolomeo SpA, Cambiaso Risso Marine S.p.a., Cantieri Navali Di Sestri S.r.l., Cantieri Navali Genovesi S.r.l. , Centro Servizi Nautici Snc , Cinzia Farinetti, Clever Synergy S.r.l., Cn Sat S.r.l., Cooperativa Steel Works S.r.l., Eazy Bunker S.r.l., Femo Bunker S.r.l., First S.r.l., F3Studio S.r.l., Gatti S.r.l., General Marine S.r.l., Genoa Sea Service S.r.l., Genoa Yachts S.r.l., Genova Rent S.r.l., Gis International Supplies S.r.l., Gm Odone S.r.l., Hdb S.r.l. , Interni Navali Genovesi S.r.l., Jonassohn S.r.l. , Lisi Arredamenti S.r.l., Marina Genova Aeroporto S.r.l. (S.S.P. Società Sviluppo Porti S.r.l. ), Marina Molo Vecchio Crociere S.r.l., Marina Molo Vecchio S.r.l. , Marina Porto Antico S.r.l., Mb Rent S.r.l., Molo Vecchio Marine Supplies S.r.l., Motonautica Cuneo S.r.l., Motonautica Sorin Diesel Sas, Nuova Vernazza S.r.l. , O.A.G.S. S.r.l., Pesto Sea Group S.r.l., Pio F. Balbi S.r.l., Ranieri Tonissi S.p.a., Rimeta S.r.l., San Giorgio Shipping Services S.r.l., Scs Ship&Crew Services S.r.l., Seametria S.r.l., Siccardi Brigante & C., Southern Wind Italia Pyt, Stb – Italia S.r.l., Studio Bw&Co, Studio Camera Vernetti, Studio Legale Bonelli Erede, Studio Legale Mordiglia, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni , Sun And Shade S.r.l., Tecnomarine S.r.l., Vampa S.r.l., Viacava Yacht Painting S.r.l., Yachtline Arredomare 168 S.p.a., Zunino Marmi S.r.l. www.genovaforyachting.com

Comitato esecutivo

Cantieri: Giovanni Costaguta (Yachtline Arredomare 1618), Alberto Amico (Amico & Co), Ennio Luglio (Cantieri Navali Genovesi) e Nicolò De Angelis (Genoa Sea Service)

Marine

Fabio Pesto (Marina Molo Vecchio) ; Alberto Amico, in rappresentanza anche di Waterfront Marina by Amico & Co;

Servizi

Fabio Pesto (Pesto Sea Group), Attilio Bruno (Agenzia Nautico CSN) e Fulvia Linari (Sea Metria).

Aziende specializzate

Gabriele Randi (Tecnomarine), Luca Serventi (Gruppo Boero) e Stefano Belgrano (Ranieri Tonissi).

Professionisti

Cinzia Farinetti (Studio Commercialista Farinetti) e Cecilia Vernetti (Studio Legale Camera Vernetti).