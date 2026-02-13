Sono stati programmati per domani, venerdì 13 febbraio, i lavori di frantumazione presso la frana sull’Aurelia nel Comune di Arenzano.

Nello specifico sarà effettuato un lavoro di sbancamento, demolizione della parete rocciosa attraverso l’uso di microcariche esplosive e la rimozione del materiale. L’intera area sarà interdetta alla cittadinanza dalle 10 del mattino fino al termine lavori: il perimetro va da prima della galleria Pizzo, lato Arenzano, sino ad Azzurro 2, in direzione Vesima, e a monte da via Terrarossa alle strade secondarie che portano ai civici 8-10-12-18-20.

Durante le attività di “volata” individuate dalla ditta esecutrice dalle 12 alle ore 15.45 sarà necessario, a scopo precauzionale, sospendere per circa un’ora la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto.

Pertanto la circolazione sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia sarà regolare durante le attività preparatorie ma subirà modifiche e cancellazioni nella fascia oraria delle attività svolte con il materiale esplodente.

La durata prevista per il termine delle attività potrà essere modificata, in base alle effettive necessità dell’intervento e del suo regolare completamento.