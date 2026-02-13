L’analisi economica condotta da EY sul Festival di Sanremo 2026 evidenzia un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro, rispetto ai 245 milioni dell’edizione precedente, con un valore aggiunto assimilabile al Pil pari a circa 96 milioni e l’attivazione di oltre 1300 posti di lavoro*.

Secondo le stime di EY, complessivamente la 76° edizione del Festival ha generato un impatto economico diretto di quasi 102 milioni di euro, sul valore della produzione, un impatto economico indiretto di circa 110 milioni e indotto di quasi 40 milioni di euro, per un totale di circa 252 milioni.

Mario Rocco, Valuation, Modelling and Economics Leader, EY Italia, commenta: “La nostra analisi mostra come il Festival di Sanremo si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine. Rispetto all’anno scorso, il valore dell’evento risulta lievemente superiore, attestandosi a 252 milioni di euro in linea con l’aumento della raccolta pubblicitaria, confermando l’importanza degli investimenti nell’industria musicale e negli eventi artistici di questa dimensione. Per l’edizione di quest’anno, inoltre, si stima una percentuale di posti occupati dagli spettatori pari al 90% del totale nelle cinque serate ed è di circa 500 euro la spesa giornaliera del singolo spettatore tenendo conto, tra gli altri, dei costi legati al trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie”.

L’attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo, infatti, contribuisce con un valore della produzione di 28 milioni e un valore aggiunto di circa 12 milioni, attivando 225 occupati.

Le spese pubblicitarie e degli sponsor rese disponili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 176 circa milioni, con un valore aggiunto di oltre 65 milioni e l’attivazione di più di 800 posti di lavoro.

Relativamente alle spese organizzative, il valore della produzione nel 2026 è stimato a circa 48 milioni di euro, mentre le spese pubblicitarie e degli sponsor hanno raggiunto i 70 milioni di euro.

“Guardando al futuro – dice Rocco – le previsioni indicano che il Festival di Sanremo continuerà ad essere un evento di grande rilevanza economica, con potenziali ulteriori incrementi negli investimenti e nell’impatto economico complessivo. La crescente attenzione degli sponsor e l’aumento della partecipazione del pubblico rappresentano indicatori positivi per le prossime edizioni.”

* Occupati FTE (full time equivalent): misura omogenea del volume di lavoro svolto dagli occupati, che considera la quantità di lavoro prestata nell’anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l’unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto, e da occupati con durate del lavoro inferiori all’anno. Il calcolo del volume di lavoro in unità di lavoro equivalenti tempo pieno si rende necessario in quanto non vi è piena corrispondenza tra gli occupati, le posizioni lavorative e le unità di lavoro.