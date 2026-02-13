L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Diano Arentino Paolo Sciandino, hanno inaugurato oggi l’intervento di riqualificazione dei collegamenti pedonali tra le borgate Ascheri e Villa Chiesa, un’opera pensata per restituire centralità e sicurezza ai percorsi storici del paese.

Il progetto, finanziato dalla Regione Liguria con un investimento complessivo di oltre 120 mila euro, nasce con l’obiettivo di collegare le due borgate storiche del territorio. L’intervento ha interessato l’asse pedonale che dalla Chiesa di Santa Margherita, patrona di Diano Arentino, conduce alla sede comunale e prosegue fino a Diano Borello, creando un percorso continuo e accessibile tra i due nuclei abitati. Un’opera di grande valore per il paese, che rafforza il legame tra le comunità e valorizza il territorio.

«Questo intervento rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – un progetto che ricuce il tessuto del paese, mette in sicurezza i percorsi pedonali e restituisce alla comunità spazi belli, funzionali e identitari. Riportare la chiesa patronale al centro di un percorso rinnovato e consentire ai cittadini di raggiungere il cuore del borgo in sicurezza significa migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Regione Liguria continuerà a investire con decisione su interventi di questo tipo, in particolare nei piccoli Comuni dell’entroterra. Dal 2021 a oggi, in provincia di Imperia sono stati avviati 76 cantieri per un investimento complessivo di 22 milioni di euro, con un’attenzione specifica alla valorizzazione dei borghi e alla loro vitalità nel tempo».

I lavori hanno previsto la demolizione della pavimentazione in calcestruzzo esistente, il rifacimento delle pendenze della scalinata per migliorare la percorribilità e la sicurezza, la posa di una nuova pavimentazione mista in ciottolato e listelli di mattoni, il ripristino dei muretti di contenimento in pietra e cemento e il potenziamento dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce a led a basso consumo.

«A nome di tutta la comunità di Diano Arentino voglio esprimere un sentimento ringraziamento a Regione Liguria e all’assessore Marco Scajola per la concessione del finanziamento, per la realizzazione della nuova strada comunale, intervento di rilevante interesse pubblico per il territorio − dichiara il sindaco Paolo Sciandino − si ringraziano altresì gli uffici regionali per la collaborazione e il supporto tecnico-amministrativo assicurati nelle fasi di definizione del progetto. Il Comune conferma il proprio impegno a proseguire la collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità».