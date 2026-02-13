Per il secondo anno consecutivo, il Centro di Chirurgia dell’Obesità del Galliera ha ottenuto dalla Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) il prestigioso riconoscimento di Centro di Eccellenza a testimonianza dell’elevato livello qualitativo e organizzativo raggiunto.

Uno dei principali punti di forza del Galliera è l’organizzazione del percorso multidisciplinare in un’unica giornata: il paziente può effettuare tutte le quattro visite specialistiche necessarie in poche ore, evitando così di dover tornare in giorni diversi. Una volta giudicato idoneo, il paziente viene inserito nella lista operatoria e generalmente entro 3-4 mesi può sottoporsi all’intervento chirurgico. Prima dell’operazione, è inoltre previsto per tutti un breve percorso psicologico di supporto, parte integrante della presa in carico globale.

Negli ultimi anni il Centro ha incrementato il numero degli interventi annui, con l’obiettivo di ridurre la mobilità sanitaria passiva e i relativi costi per la Regione Liguria, settore in cui la chirurgia bariatrica rappresenta una delle voci più rilevanti. Presso il Centro vengono inoltre eseguiti interventi di chirurgia robotica e di endoscopia bariatrica, grazie a strumentazioni di ultima generazione, che permettono di offrire ai pazienti tecniche mininvasive, sicure e all’avanguardia.

«Siamo davvero soddisfatti che il nostro Centro abbia ottenuto, per il secondo anno consecutivo, l’importante riconoscimento di centro d’eccellenza da parte della Sicob, la Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità – commenta Andrea Weiss, coordinatore del Centro di Chirurgia dell’Obesità del Galliera -. Questo risultato ha per noi un valore speciale, perché conferma la qualità dell’attività clinica e organizzativa del centro e l’impegno costante e sinergico di tutta l’équipe. Il nostro ospedale è in prima linea nella lotta contro l’obesità, riconosciuta lo scorso anno anche dal Parlamento come malattia cronica recidivante»

Guardando al futuro, il Centro di Chirurgia Bariatrica del Galliera intende continuare a crescere nella qualità dell’assistenza, rafforzare l’approccio multidisciplinare e sviluppare nuove tecniche chirurgiche e terapeutiche, con l’obiettivo di garantire ai pazienti un percorso sempre più efficace, umano e innovativo.